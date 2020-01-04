【全民來電】被George明寸隱形　Phoebus：大家都喺到攻擊我！

《全民造星II》的冠軍Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）是為ViuTV的電競綜藝節目《全民來電》的電競隊成員之一，並要與ERROR進行對壘，談到與《全民造星II》的不同，George說：「由緊張變咗做輕鬆，第一次接觸綜藝節目，仲學緊點做一個綜藝人！」Phoebus說：「我想玩綜藝好耐，但我講嘢可能仲有少少拘謹，已經學習緊，有ERROR帶住氣氛係好好多！」

George認為為節目中應該做自己，並呈現自己的真實性格，與在《造星》中要營造帥氣的氛圍不同。（葉志明攝）

Phoebus說George的「做自己」即是嘴賤，George立刻說彼此不遑多讓，Phoebus舉例說：「佢（George）成日都寸我！嗰日我冇坐喺張櫈到，佢搭住張櫈叫Phoebus加油。」George辯稱自己是根據網民的說法來攻擊他；問到Phoebus會否介意，他說：「可能我已經習慣咗，大家都喺到攻擊我，ERROR一見到我就大嗌：『冠軍，你實至名歸喎！』會潤我。」

Phoebus與George認為ERROR中打機實力最好的是肥仔；而在他們隊的代表則是JJ（范卓言）。（葉志明攝）

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談到與ERROR合作的感受，Phoebus說：「佢哋太放喇！簡直係毫無包袱可言；我自己本身好拘謹嘅感覺，一嚟就去到咁放鬆開頭都有少少唔適應嘅，之後嗰兩日就OK！」問到二人是否帶着包袱，George不假思索說自己並沒有，Phoebus說：「我覺得唔係包袱，係講嘢官腔啲，但都被佢哋迫到講嘢冇得官腔！我都驚會寸，但原來完全唔係！」二人均表示ERROR成員說話直接，George說：「唔會諗會唔會傷害到你，直接就掉過嚟！」