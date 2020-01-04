【全民來電】無懼師弟超越　ERROR：威脅MIRROR都威脅唔到我哋

ViuTV的電競綜藝節目《全民來電》將由ERROR與《全民造星II》的冠軍Phoebus（吳啟洋）、季軍Oscar（李祉均）、George（歐鎮灝）、JJ（范卓言）之間對壘，談到彼此的電競實力，肥仔說：「最勁嗰個都係193，佢由零開始到而家我哋已經追唔上！」他們又說滑鼠與鍵盤對193而言都不是工具，193說：「我主力就係送頭衝過去，佢哋成日叫我匿埋，我覺得唔好玩！我哋揀咗個隊友係女仔，佢去邊我都一直跟住佢，佢入草叢我就入草叢匿埋，好似拍拖咁！」

慈善電競音樂會《電競巨Sing Show》將在1月18日舉行，並請來ERROR、MIRROR、Gin Lee、AGA等一眾歌手演出。（葉志明攝）

總理上鏡超級Nice 肥仔：可能友台令佢哋好緊張！

ERROR博愛醫院的總理一同拍攝節目，成員們異口同聲說總理們都很放鬆，保錡說：「冇我哋睇友台節目嘅時候咁嚴肅，班總理全部都講得笑、好玩得、好潮！」193同意道：「超乎我哋預期，同佢哋幾傾得埋。」肥仔說：「可能友台令佢哋好緊張！」令保錡與193立即與他撇清關係！阿Dee圓場說：「我哋玩得咁癲本身都驚拖累班總理，原來佢哋都Give & Take到，又冇嫌棄我哋。」193以官腔宣傳說：「呢個係非一般嘅慈善節目，我哋令節目有ERROR特色，所以同友台有分別。」阿Dee談到是次有別於觀眾看的一貫的慈善節目：「係個好新嘅革命同突破，突破到擔心過唔過到公司電檢。」

+ 14 + 13 + 12

193跟總理交換戒指

ERROR又分享了拍攝期間跟主席們交換戒指的趣事，193說：「肥仔嗰日唔喺到，蝕咗！」事緣193見別人踢足球也會交換球衣，他跟總理玩完遊戲就要交換戒指：「我全程都望住主席啲好閃嘅戒指，就提出交換，其他成員就順勢（與其他總理）交換手鏈、頸鏈！」阿Dee笑說：「做一個節目可以唞兩年！」保錡相信那條鏈的價格可以買樓！他們在鏡頭後將珠寶交還原來有心計，在本月18日直播那天再度交換，阿Dee說：「我會帶多啲貨！上次太少喇！」193說：「我隻戒指成千蚊，同佢換好蝕㗎！下次戴夠10隻嚟交換！」

肥仔談到《全民來電》拍了四天，因自己有其他工作在身而只參與了兩天的拍攝。（葉志明攝）

是次與《全民造星II》的師弟們合作拍節目，ERROR一點也不感到地位受動搖，193自信地說：「威脅MIRROR都威脅唔到我哋！」阿Dee說：「我哋之間唔可以用利益去衡量，我覺得係情義，我哋對佢哋嘅愛，唔係個個老屎忽俾得出！」肥仔說：「佢哋太想加入我哋，但我哋就將佢哋拒諸門外！」（ERROR不接受新成員？）阿Dee回應道：「我哋係開放嘅，夠薑咪入嚟！」（要經過什麼考驗？）193說：「主要都係摧殘同人身攻擊！」