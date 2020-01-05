50歲陳浩民回春再進化！　靠老婆鼓勵：每個肥嘅人都係潛力股

踏入50歲的陳浩民，1997年憑着飾演《天龍八部》中的翩翩公子段譽，真是迷倒萬千少女，「小鮮肉」的形象變得深入民心。年紀漸長的他去年就表示，為Keep住靚仔小生樣，選擇打肉毒桿菌豐額減紋，不過8月份出席橫店電視城活動的他卻改變不少，留着「二撇雞」、一雙濃眉和「脹卜卜」蘋果肌的外貌，卻被網民戲稱為任天堂的Mario。今日（05/1）陳浩民與家人一同出席芭蕾舞學校開幕時，又再次變得年輕兼唔同樣！

1997年的陳浩民，勁靚仔！（微博圖片）

陳浩民和老婆Lisa接受《香港01》訪問時，就大方分享凍齡的秘密。他說：「點解越嚟越後生呢？因為舊年同前年我好懶，發咗福，我老婆就提醒我係時候對自己好啲，唔畀人睇到我咁油膩，咁老。佢成日都同我講：『每個肥嘅人都係潛力股。』減肥之後都會變靚仔。咁我呢排就忍下口減肥，勤啲做Faical，同埋近排工作係冇咁頻密，個人又會精神啲，同埋近得屋企人多，又多咗湯水。老婆多喺身邊，採陰補陽嗰啲啦，哈哈哈，我係話個氣場。」

2019年出席內地活動時的陳浩民，被網民稱為Mario。（網上圖片）

陳浩民今日出席芭蕾舞學校開幕活動。（林迅景攝）