【愛的迫降】傳金秀賢將客串演出　再會《來自星星的你》編劇

韓國演員玄彬和孫藝珍主演的tvN電視劇《愛的迫降》是當地和亞洲劇迷必追作品，不只是玄彬和孫藝珍的愛情故事引人入勝，而且吸引觀眾深入了解北韓人生活點滴，今日（5日）更有傳金秀賢將會友情客串《愛的迫降》，令劇集更受觀眾注目。

玄彬和孫藝珍主演的tvN電視劇《愛的迫降》是韓國和亞洲劇迷必追韓劇。（《愛的迫降》劇照）

金秀賢去年7月1日退伍，首部出演作品是客串好友IU和呂珍九主演的tvN電視劇《德魯納酒店》，又落實主演今年播出的tvN電視劇《雖然是瘋子但沒關係》，不過投入新劇拍攝前，金秀賢再客串tvN的電視劇《愛的迫降》，全因《愛的迫降》的編劇是創作《來自星星的你》的朴智恩，而金秀賢因《來自星星的你》一劇紅遍亞洲，所以金秀賢客串此劇，算是再續《來自星星的你》前緣。

有傳金秀賢將會客串演出《愛的迫降》。（Keyeast）

金秀賢去年7月1日退伍，首部出演作品是客串好友IU和呂珍九主演的tvN電視劇《德魯納酒店》。（IG/@dlwlrma）

重溫金秀賢客串《德魯納酒店》畫面

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據韓國媒體指出，金秀賢在《愛的迫降》客串角色和出現集數仍是秘密，而金秀賢所屬公司Gold Medalist表示，目前仍在商討會否演出《愛的迫降》，相信金秀賢客串《愛的迫降》成數甚大。