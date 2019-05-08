擁有女團成員美貌不是夢！　盤點中日韓最佳整容範本女星

整容現時已經不再是明星的特權，即使是普通女性都希望能變美，而整容在社會中變得越來越普遍。美的定義亦會因應現時當紅的女星、女偶像的外貌而改變，那麼現今希望透過整容變美的女生，又會以哪些女星的靚樣作為參考呢？

金鐘國的親哥哥金鐘明是著名整形外科醫生，日前亮相《Video Star》擔任嘉賓。（《Video Star》影片截圖）

韓國節目《Video Star》於7日播出的最新一集中，請來整形外科醫院首席院長兼《Running Man》成員金鐘國的親哥哥金鐘明擔任嘉賓，分享現今韓國女性諮詢整容時最常出現的明星整容範本。主持人朴娜萊問道：「應該很多人拿着照片說『請按照這位藝人幫我整容吧！』」金鐘明立即公開最多被拿來當整容範本的三位女星，分別是第三名的Blackpink成員Jennie、少女時代成員允兒及Red Velvet成員Irene。

Red Velvet成員Irene是現時韓國女性的最佳整容範本女星。（《Video Star》影片截圖）

他解釋，Jennie的五官並不是令人想要模仿的原因，而是因為她獨特氛圍而受到女性的愛戴，因此成為最常被當成整容範本女星的第三名。而第二名的允兒雖然出道多年，但依然是韓國女性喜歡的外貌，金鐘明大讚她是傳統的「美人相」，所以至今仍然很受歡迎的一種面相。第一名的Irene則是因為五官分明，是最近很多人想要變成的樣子。

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主持人金淑問他，如果想整成Irene的樣子又可不可以？金鍾明說需要很大功夫：「額頭要打肉毒桿菌去皺，亦需要填充脂肪變得鼓卜卜一些。而且眼睛亦要微調，要做拉長手術，雖然你的鼻子不是不夠挺，但屬於寬鼻形，要把寬的地方的軟骨放在鼻尖上。」他指這個大工程需要約2000萬韓圜（約港幣13萬元），就可能變成Irene一樣。

金鐘明表示宋慧喬是以前流行的最佳整容範本。（《Video Star》影片截圖）

金鐘明亦表示以前流行的整容範本都帶有古典氣息，分別有韓藝瑟、金泰希、新慜娥、金喜善、以及金鐘明大舉姆指的宋慧喬：「但是大部分人還是最希望整成宋慧喬的樣子！」

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除了韓國的整容範本，日前日本著名整形診所院長高須幹彌亦發表最新的女星整容範本名單，頭三名分別為明日花綺羅、橋本環奈及廣瀨玲。至於中國方面，Angelababy、迪麗熱巴和范冰冰則最經常被當作整容範本，更有多位網紅整容後成功變身成為Angelababy 2.0、迪麗熱巴2.0和范冰冰2.0！