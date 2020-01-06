演唱會瘋狂調戲嚇窒怕醜仔阿信　蔡依林：想睇「叉叉」定高衩？

台灣天后蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty2019-2020世界巡迴演唱會」連唱6場，5日迎來重量嘉賓五月天壓軸，並重現限定版「五月花」風采！Jolin於演唱《天空》時，五月天突然從身後驚喜現身，令Jolin高分貝大叫：「歡迎五月天！」席間她還開玩笑對五月天說：「想看我胯下嗎？」讓阿信尷尬的被虧：「你是ㄎㄧㄤ掉了嗎？」（你是喝醉了嗎？）

Jolin先是對阿信說：「為何我們每次既熟悉又陌生，你剛才是不是想牽我的手，還是…我有點點Catch不到。」Jolin的百變性感造型，也讓五月天嘖嘖稱奇，怪獸就開玩笑：「妳今天好亮，眼睛有點畏光。」Jolin忽然語出驚人：「今天造型喜歡嗎？之前看我的造型都比較露，今天有看到我的胯下嗎？最近流行露胯骨，我現在上面都包很緊，改露胯骨，這樣可以嗎？」

阿信坦言每日都有Follow公主的演唱會造型，「前兩天看到有一套冰雪奇緣，想說我們上來時，公主會不會穿那套？很想幫你轉背後的發條。」Jolin笑說：「那你應該要早一點上來啊。」此時阿信有點語塞：「明天還有的話就上來。不過昨天又看到一件，是紅色（指血紅女后）的那套。很慶幸今天不是那套，否則整個音都是歪的。」

連五月天阿信都不敵蔡依林演唱會的噴血造型：

+ 7 + 6 + 5

Jolin說：「那是要看XX（指胸貼）還是要看內褲？」阿信面露尷尬：「所以剛剛那個《天空》可以完整唱完，是因為我在你的右邊。」兩人接著唱下一首《愛情的模樣》，趁機牽起彼此的手，含情脈脈對唱，引來萬人歡呼。Jolin 5號夜晚更乘勢拋出驚喜震撼彈，毫無預警地宣布將於5月9日、5月10日在高雄巨蛋再加開2場，也是她送給歌迷的新年大禮！

事後阿信於凌晨約5點在IG上「回味」Jolin的性感造型，並為自己前一晚在台上的害羞表現解話，說醉的是自己（IG@ashin_ig）

「五月花」再次「綻放」舞台，緣起去年底Jolin擔任五月天在上海演唱會嘉賓時，隨口一問：「1月5日，可以在小巨蛋和我約會嗎？」阿信乾脆拉着團員反問：「我們同時約會嗎？」Jolin甜回：「對啊，我喜歡跟5個人，你答應我啊，你答應我，我今天就嫁給你。」促成雙邊第8次合體！

重溫上年底蔡依林「逼婚」阿信經過：

而前一晚剛結束11場巡演的五月天，短短休息不到24小時，為了「五月花」合體，昨午又風塵僕僕趕到小巨蛋與Jolin總彩，雙方現場討論決定歌單，剛好《愛情的模樣》是從未合唱過的歌曲，不僅新鮮，也符合Jolin想帶給「長輩」驚喜的一貫風格。

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