蔡依林演唱會網上售票設刁鑽問題對付黃牛　點知骨灰級Fans都考起

台灣天后蔡依林（Jolin）全心投入「Ugly Beauty」世界巡演綵排之餘，同時忙於出席代言活動。17日Jolin出席某銀行記者會分享理財觀，乘機回應上星期高雄站演唱會門票開售的問答題太難，令粉絲哀鴻遍野，網上「聲討連連」。就此，Jolin向誠摯粉絲道歉：「被罵是應該的，真的是該死！我們有深深檢討。」

蔡依林演唱會主辦方於網上購票流程時設以刁鑽問題防堵黃牛，點知連骨灰級Fans都考起，按圖即睇：

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高雄站和台北站的門票開售時，官方同樣祭出問答題防堵黃牛，Jolin表示事前連自己完全唔知題目內容，自己都係「考生」，同大家一樣是直到開售一刻先知。就如這次的高雄站題目，連她都被《消極掰》MV集體跳「喪志操」的人數「考起」，她說：「我們真的想讓粉絲都進來，有聽到大家的不滿反應，辛苦大家了。」對於歌迷輪番建議實名制門票，她說會再跟團隊討論。

蔡依林說：「我們真的想讓粉絲都進來，有聽到大家的不滿反應，辛苦大家了。」對於歌迷輪番建議實名制門票，她說會再跟團隊討論（IG@jolin_cai）

Jolin的《Ugly Beauty》世界巡演兩星期後在台北小巨蛋起跑，明年5月移師高雄巨蛋。目前4900元台幣的票價已被黃牛炒到每張10萬元台幣，升幅高達20倍！主辦方「超級圓頂」多次透過Facebook呼籲歌迷共同抵制黃牛，並要小心網上詐騙：「主辦單位也會持續追查，經查有確定證據為黃牛票券，也會註銷該票券入場資格。」

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