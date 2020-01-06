【金球獎2020】電視組別完整得獎名單　奧莉花高雯演英女王奪視后

影視盛事《第77屆金球獎》（77th Golden Globe Awards）於香港時間今早圓滿舉行，電視劇方面，因為不少大熱劇集或演員沒有入圍，令傳媒及劇迷感到意外。今年的「最佳劇集」獎項競爭非常激烈，而獲得17個提名的Netflix竟然被HBO剃眼眉，只奪得1個獎項，相反HBO就在電視組別的11個獎項中勇奪4個，成全場大贏家！

《第77屆金球獎》電視組別足本得獎名單：

最佳男主角 ─ 音樂及喜劇組

Ramy Youssef《Ramy》

最佳女主角 ─ 音樂及喜劇組

Phoebe Waller-Bridge《Fleabag》

最佳男主角 ─ 迷你劇組

羅素高爾（Russell Crowe）《The Loudest Voice》

最佳女主角 ─ 迷你劇組

米雪威廉絲（Michelle Williams）《Fosse/Verdon》

最佳男配角

Stellan Skarsgard《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）

最佳女配角

柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette）《The Act》

最佳劇集

《傳媒家族繼承人》（Succession）HBO

最佳劇集 ─ 迷你劇組

《切爾諾貝爾 ─ 傷心的兒童》（Chernobyl）HBO

最佳男主角 ─ 電視劇組

Brian Cox《傳媒家族繼承人》（Succession）

最佳女主角 ─ 電視劇組

奧莉花高雯（Olivia Colman）《王冠》（The Crown）

最佳劇集 ─ 音樂及喜劇組

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