【金球獎2020】湯漢斯奪終身成就獎　一度哽咽︰多謝家人支持

第77屆金球獎在香港時間今早（1月6日）舉行，今年大會的Cecil B. DeMille Award，又稱金球獎終身成就獎，由湯漢斯（Tom Hanks）奪得。

湯漢斯奪得Cecil B. DeMille Award。（網上擷圖）

湯漢斯從查理絲花朗（Charlize Theron）手中接過終身成就獎，獲全場起身拍掌致敬。湯漢斯獲獎後非常激動，向今晚能陪伴他出席的家人表示謝意，當中包括其妻子Rita Wilson及其子女。他還更一度哽咽：「一個人有這樣的家庭是非常幸福。」。原來查理絲花朗曾在湯漢斯執導的電影《那一天傳奇》（That thing you do!）中合作過，查理絲花朗讚揚湯漢斯：「他讓世界變得更好。」

患上感冒的湯漢斯上台致詞時笑稱：「我要為這裡的多數人付錢，因為他們要洗車。」他還感謝《Bosom Buddies》劇集的演員，當中包括Peter Scolari、Holland Taylor 、梅麗史翠普（Meryl Streep）及Denzel Washington。

湯漢斯感謝家人的支持。（網上擷圖）

湯漢斯在台上一直表現激動。(影片截圖)