【金球獎2020】Netflix獲17項提名僅得一獎　HBO成電視組別大贏家

《第77屆金球獎頒獎禮》（77th Golden Globe Awards）現正舉行中，今屆電視劇類別競爭相當激烈，HBO及Netflix分別有15和17個獎項提名，最後由HBO奪得4個大獎，擊敗對手Netflix，成今屆大贏家！

在過去一年，HBO推出了多套高質劇集，包括《傳媒家族繼承人》（Succession）、迷你劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）、《小謊言》（Big Little Lies）、《權力遊戲》（Game of Thrones）等，果然HBO不負眾望，憑口碑極佳的《Succession》和《Chernobyl》囊括四大獎項。HBO所奪得的獎項有「最佳劇集」、迷你劇組「最佳劇集」、電視劇組「最佳男主角」（Brian Cox）及迷你劇組「最佳男配角」（Stellan Skarsgård）。

另外，Netflix雖然在電視組別有17個提名，可惜只憑英國國寶級影后奧莉花高雯（Olivia Colman） 在王牌劇《王冠》（The Crown）中飾演英女王奪得電視劇組「最佳女主角」。相反，Amazon Primetime和Hulu各得到兩個獎項。

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《Succession》以跨國媒體的家族醜聞做主軸

《Succession》由電影《為副不仁》（Vice）導演Adam McKay執導、Jesse Armstrong編劇，更由實力派男星Brian Cox主演。首季劇情主要講述媒體巨頭Roy控制的跨國媒體帝國及其家族醜聞，在總裁Logan Roy（Biran Cox飾）即將退位之際，眾子女各懷鬼胎欲搶奪接班人之位。而第二季就接上季Kendall（Jeremy Strong飾）試圖背叛父親失敗後，放低姿態重回公司，接受父親的安排。當Logan努力維持家族事業版圖時，事業前景及變數有增無減，而過去發生的所有事都有可能令正個家族被摧毀。

（《Succession》劇照）

遲遲不講誰是繼承者 成劇集最大賣點

雖然劇情聽起來很老土，不過絕對不是無綫劇《溏心風暴》般矯情。主角Logan Roy很喜歡賣關子，遲遲不宣布究竟誰是繼承者。每個角色都各有秘密，故事背景都刻劃得很仔細，基本上很難分得清邊個係人邊個係鬼，單單靠以上幾點就足以令劇迷追看下去。另外，HBO在去年8月已經宣布開拍第三季，最快今年年底有得睇。