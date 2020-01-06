BTS防彈少年團柾國、V成整容大熱　韓仔原來普遍追求做花美男

韓國女生的整容講求自然美，因此TWICE子瑜、Red Velvet Irene和BLACKPINK Jennie等也是人氣最高的整容範本。韓國整容風氣盛行，不少男生也會花錢變身花美男，BTS防彈少年團柾國、V、X1宇碩和NU'EST黃旼炫等都是範本之一。未知一眾男偶像中，又有哪一位讀者心目中的選擇呢？

柾國今年成為「全球百大美男」第一名，可見他的受歡迎程度。（TWT/@bts_twt）

BTS防彈少年團 柾國

今年撃敗一眾哥哥，成為「全球百大美男」第一位的BTS防彈少年團柾國一直也是韓仔追求的完美臉孔之一。有整容醫生講過，不少韓國男生都希望擁有與柾國一樣的雙眼皮，所以會要求打造一雙同時集可愛及帥氣在一身的大眼睛。醫生也提及甚至會有韓國女生，以柾國的照片做參考加工。

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沒有BTS防彈少年團V就太不像話了！（FB/@bangtan.official）

BTS防彈少年團 V

講到整容的標準，當然少不了Do姐鄭裕玲的最愛BTS防彈少年團 V！同樣也曾是「全球百大美男」第一位的V，被整容醫生評論是單眼皮男生中的大眼代表。雖然單眼皮在韓國人身上十分常見，可是醫生卻表示，如果男生沒有V如此的臉型便不建議參考他做範本。

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NU'EST黃旼炫給人一種雕塑美男的印象。（IG/@optimushwang）

NU'EST 黃旼炫

曾以Wanna One一員出道的NU'EST黃旼炫，因組合參演《Produce 101》第二季而人氣大翻身，要不然他的美貌可能一直難以被發現。身高超過180厘米高的黃旼炫，有着韓國人標誌性的單眼皮，配上他高挺的鼻子，給人一種雕塑美男的印象。非常適合貴公子打扮的他，每當梳起瀏海時，簡直秒殺男女粉絲！

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朴志訓是有着經典的花美男臉，是標準的偶像相。（imbc）

朴志訓

同樣是Wanna One出身的朴志訓，有着韓國偶像經典的花美男臉，走在街頭必定迷到不少女生。早前朴志訓出演韓劇《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，高瑛修一角的高顏值亦非常搶鏡。整容醫生分享，朴志訓出道初期，不少男生會拿着他的照片到診所查詢，可是後來大家發現「整極都唔似」，所以便漸漸放棄，愈來愈少男生會參照朴志訓做範本。

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前X1金宇碩一直是男生中的人氣之選！（twt/@x1official101）

前X1金宇碩

曾是X1一員的UP10TION金宇碩，在兩團也擔當着門面的重要角色，可想而知他的美貌有多高水準！皮膚白晢，擁有一雙大眼睛的他絕對是典型的花美男。金宇碩曾在《PRODUCE X 101》中，被一眾男練習生票選為外貌TOP2，可見他在男生之間的高人氣。

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VICTON崔秉燦酒窩迷人，成功俘虜不少女粉絲。（10asia）

VICTON 崔秉燦

同樣也曾出演《PRODUCE X 101》的VICTON崔秉燦，實力出眾外，他端正的外貌也備受關注。雖然最後沒有以X1一員出道，可是他的人氣亦同樣大急升。整容醫生講到，崔秉燦最大的魅力就是他臉上的酒窩，亦是不少韓國男生指定要動刀的部份。酒窩有助增添可愛度及親和感，絕對是俘虜女心的最佳武器。

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MONSTA X民赫帥得低調！（FB/@OfficialMonstaX）

MONSTA X民赫

雖然民赫在MONSTA X中不是擔當門面及中心的角色，比起同隊Shownu和周憲等成員亦比較不起眼，可是原來他卻默默是不少韓國男生追捧的標準美男相。整容醫生也講到，近年隨着組合人氣上升，愈來愈多男生會參考民赫的照片作微調，當中以他的雙眼皮最為受歡迎。

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對比香港及韓國男生的審美觀，相信讀者都發現非常不同。韓國男生追求雙眼皮、鼻高、白皙的花美男形象；香港男生則追求自然的膚色和五官，相信更加少有接觸整容這一方面，未知大家又偏好哪一種「美」呢？