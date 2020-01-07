TWICE志效被斥對粉絲態度差　深夜致歉：去年經歷致負面情緒放大

韓國女團TWICE近日風波不斷，例如去年Mina因驚恐症而缺席部分工作、娜璉被德國瘋狂粉絲跟蹤、Momo被爆與Super Junior成員希澈拍拖等，就連隊長志效亦陷入爭議。去年12月舉行的《MAMA亞洲音樂大獎2019》，TWICE領獎時志效未有現身，引起網民討論，志效近日解釋缺席原因時，其言論卻引起網民熱烈批評，最終，志效今日（7日）凌晨向ONCE（TWICE粉絲）道歉。

TWICE近日風波不斷，隊長志效近日談及出席《MAMA亞洲音樂大獎2019》時突然離席的原因，但態度卻引起爭議。（視覺中國）

本月5日，志效在直播頻道V Live的收費留言板與ONCE交流，期間志效透露《MAMA》缺席的原因：「總是有博關注的人在嗶嗶吧吧，所以說明一下，我那天只是有點不舒服，真是對不起啦，有攻擊我的話柄應該很開心吧，我身體不好又能怎樣呢？」有網民大讚志效正面反撃負評網民，但亦有人認為認為志效對待粉絲態度欠佳，而且她所使用的詞語「嗶嗶吧吧（웅앵웅）」被指是激進女性主義者攻擊男性的用詞，志效因而遭網民猛烈批評。

去年12月舉行的《MAMA亞洲音樂大獎2019》，TWICE領獎時志效未有現身，引起網民討論。（JOOX）

志效在直播頻道V Live的收費留言板與ONCE交流，透露《MAMA》缺席的原因，卻引來網民猛烈抨擊。（網上圖片，蒙曉盈翻譯）

志效今日凌晨向受傷的ONCE道歉，又大談過去一年的心路歷程，表示去年3月突然捲入鄭俊英性醜聞，令她開始害怕面對人群，當時志效被拍到在機場落淚，因為在場有不少人大聲呼叫她；8月被爆出與姜丹尼爾的戀情，同時爆發不少與志效有關的謠言，負面情緒因而逐漸放大，不只難以站在人面前，連說句話和表演也感到困難，雖然曾到醫院進行諮詢，亦有服用藥物，但對她的狀況似乎沒有太大幫助。《MAMA》當日之所以突然離席，亦是因為當時面對人群，不安情緒發酵，所以才下台稍事休息。

志效今日凌晨向受傷的ONCE道歉，又解釋去年發生一連串事件，令她負面情緒放大。（Viu《K1頭條》提供）

在文章尾聲，志效坦言對TWICE隊友最感到抱歉，因為現時是組合非常混亂的時期，對自己感情用事感到抱歉，志效看到隊友娜璉等深夜向粉絲解釋事件，又看見ONCE的反應後，決定撰文回應今次風波。

在文章尾聲，志效坦言對TWICE隊友感到抱歉。（Twitter/@JYPETWICE）