Momo@TWICE認戀金希澈　公開四頁親筆信向粉絲致歉

韓國女團TWICE日本成員Momo本月2日承認與Super Junior成員金希澈拍拖，獲得韓國網民祝福，同時亦難免令粉絲大吃一驚。希澈早前表示自家YouTube Channel「HEETube」要暫時休息，又對粉絲和觀眾致歉；而Momo今日（6日）早上亦透過官方fan café分享4頁親筆信，向受驚的ONCE（TWICE粉絲）道歉。

TWICE日本成員Momo本月2日承認與Super Junior成員金希澈拍拖。（IG/@kimheenim）

回顧希澈與Momo合照

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Momo坦言「一到2020年，就讓ONCE大吃一驚，真心感到很抱歉」，她又擔心公開親筆信會否令粉絲更傷心，是否應該沉默不語，不過想到一直以來常與粉絲對話，所以決定寫信。Momo又表示衷心喜愛與ONCE溝通，即使完成工作後，還是休假時，都想透過直播或影片向ONCE分享近況，就算直播7小時也樂此不疲。Momo更感謝粉絲給予巨大的力量，希望TWICE未來也能成為ONCE的力量，為ONCE留下美好回憶。

希澈早前表示自家YouTube Channel「HEETube」要暫時休息，又對粉絲和觀眾致歉。（YouTube/@김희철 KimHeeChul）

Momo透過官方fan café分享4頁親筆信，向受驚的ONCE道歉。（TWICE官方fan café）