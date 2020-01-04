TWICE子瑜機場疑被男性笑住摸背　無禮行為令粉絲震怒

韓國人氣女團TWICE最近備受私生飯問題影響，儘管所屬公司JYP娛樂已向警方申請人身保護，可是一名自稱是「娜璉男友」的德國男粉絲Josh仍多次嘗試騷擾TWICE。近日網上亦流傳一段，本月初子瑜疑似在機場被男性摸背的影片，令粉絲非常生氣。

本月一日，TWICE完成日本行程返回韓國時，因璉娜的男粉絲搭乘了同一班機，並多次嘗試在機上接近娜璉而造成非常大的困擾，迫使JYP娛樂發表更嚴厲的聲明。可是原來同日，當TWICE步出金浦機場上車離開時，走在成員最後的子瑜，疑似被身旁一位金色頭髮的男子無禮觸碰到。由於整個過程被其他粉絲紀錄下來，因此該男子的行為激怒大量粉絲。

子瑜疑似被男性摸背的影片流出，不少粉絲感到非常憤怒！（twt/misayeon）

按圖睇子瑜疑似被摸過程：

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TWICE當天離開機場時情況有些混亂，加上記者、保安及路人，現場相當擠擁。當時子瑜走在隊尾，儘管身旁有保安及經理人，但該金髮男子仍伸手越過保安並拉起子瑜衣服上的帽子，並再拍了她的背部幾下。子瑜發現有人觸碰自己後表現不悅，嚇到立即把身體貼上前方的多賢。見到子瑜受驚的反應，該男子沒有一點抱歉更一直保持奇怪的笑容。影片流出後，粉絲都非常生氣，責備對方應要保持禮儀外，更怒斥要斬下該男子的手。

TWICE於1日返回韓國時，子瑜心情原本相當不錯。（Newsen）