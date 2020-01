女神朱千雪在2019年8月下嫁青梅竹馬醫生男友吳昆倫(Justin),二人在峇里進行婚禮,這段婚姻受到不少人祝福,覺得這是一段童話式婚姻。結婚後的千雪甚少出現幕前工作,現時的她專注於律師實習工作。不過今日有周刊爆出指千雪疑似懷孕5個月,更指Justin來港悉心照顧和陪伴她。報刊影到,千雪身穿鬆身衫、平底鞋,身形比以往亦圓潤不少。

千雪遮住個肚...莫非?(Ig:tracytschu)

《香港01》記者向千雪求證時,千雪亦開玩笑說這不是事實:「I'm not pregnant, still just fat。多謝關心!」看來大家這次是搞錯了,暫時不能夠恭喜千雪,不過有留意千雪最近在社交網站Post的照片一點也不肥,就算是肥了也是幸福肥,這也是一種好事。