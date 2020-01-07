MIRROR 5月舉行第二次演唱會誓要帶來新鮮感　AK：男子十二樂坊

今日（7/1）MIRROR隊長 Lokman（楊樂文）帶同成員姜濤、Ian（陳卓賢）、Anson Kong（江熚生）現身澳門威尼斯人出席時裝品牌新店開幕禮。Lokman透露5月MIRROR將舉行第二次演唱會：「大家都想做新嘗試，《全民造星2》展現晒對自己嘅了解，大家都心癢癢想畀啲新花款大家睇。今次會諗下觀眾有啲咩係未睇過，同埋喺呢年幾入面儲起咗嘅嘢。」

MIRROR成員今日現身澳門出席活動，現場fans非常熱情。（梁碧玲攝）

錄影《全民造星2》時，Anson Kong因要拍劇提早退出比賽，所以今次的演唱會中，他最期待有機會跟不同組員合作：「今次想兜亂下，同唔同組員嘅combination。Alton（MIRROR成員王智德）上個月叫過我演唱會同佢夾一part，有啲idea想做，我都好有興趣。多啲隊友同隊友之間嘅合作，新演唱會應該會有好多火花。呢一年大家都進步咗好多，想同佢哋再一齊夾下嘢。」而Lokman最想同大家夾band：「我就打鼓、彈結他，咁樣會幾好玩，（Anson Kong笑言：『男子十二樂坊』）OK喎！」

姜濤不停向Lokman、Anson Kong請教跳舞技巧。（梁碧玲攝）

在比賽中曾挑戰着高踭鞋的姜濤，最想就是在跳舞上有所突破：「想做唱跳歌手，頭先嗰程車係咁問佢哋（Lokman、Anson Kong）呢個點做。」至於Ian會在2月推出第三首個人作品，第四首歌曲都已經寫好。而Anson Kong亦將推出第一首solo作品，未知他們會否在5月的演唱會中演出呢？