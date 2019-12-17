【男排女將】MIRROR拍劇苦練排球　有成員親自落場做替身？

ViuTV電視劇《男排女將》周二（17日）舉行開鏡儀式，有份參演的MIRROR成員Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Alton（王智德）、Tiger（邱傲然）及ERROR成員肥仔（梁業）亦有出席，Edan說之前有拍攝《娛樂風雲》、《黑市》的經驗，所以不算太害怕；Jer在拍戲方面比較新，最不習慣的就是Call-time：「要朝早六點到拍攝場地，五點就要出門。」Edan認同說：「一個星期Call四、五日，好似返學咁！」

因為拍攝地點比較偏僻，而且是廢校，Jer分享自己試過五點到片場，四周黑漆漆的、一個人都沒有，只有野狗在叫，令人不寒而慄。（梁碧玲攝）

作為男團的MIRROR唱跳的時間比賽多，談到拍劇就有與別不同的感受，Alton說：「平時唱跳嗰幾首歌已經練咗好多次，而拍劇係每日拍攝嘅劇情都唔同，需要高啲警覺性。」Tiger認同道：「平時唱跳出活動要Keep住好興奮，拍劇就唔可以場場都維持同一狀態；加埋今次咁多兄弟一齊拍一套劇，好新鮮！」

在開鏡前，他們接受了一個月的基本排球訓練，肥仔說：「我哋着重姿勢多過實力，要拍得靚嘛！」（梁碧玲攝）

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說到拍攝時的趣事，大家均推舉「鯉魚王」Jer，皆因Jer在劇中有個標誌性動作：「我要成日碌地去救波、做魚躍嘅動作，佢哋就幫我改咗個花名叫『鯉魚王』。因為我真係唔識呢個動作，所以成日都撻到成身傷！」Jer昨日拍了側滾的場次，令頸部今天不能活動自如；肥仔補充說如果他們有做不到的動作：「會搵返專業指導，或者Ian幫手拍嗰個Shot。」