拍《慶餘年》奉旨飲醉、獲美女包圍　張若昀不願抽離角色：太幸福

內地男星張若昀在陸劇《慶餘年》中飾演范閑一角備受矚目，他形容這是自己飾演「幸福感」最高的角色，佔超過800場戲份，是整部劇的中軸和引擎，得時常讓自己馬力開足，處在角色的開心狀態內。其中一場「醉酒吟詩」場面，張若昀更要朝早8點就飲酒！

張若昀飾演的范閑個性遊戲人間，不乏喝酒的戲份：

張若昀為本劇狂背過百首詩句，彷彿「詩仙」、「詩聖」再現，他透露該場足足拍了3天，光是第一天就拍了300多個鏡頭，自己因要演酒醉狀態。早上8點就開始「劈」，拍攝3天醉了一天半：「演戲就是你有2分醉你可以演到5分，有3分醉可以演到8分，但要是你一滴都不沾，你要演醉就特別假。」

《慶餘年》裡幾乎每個角色都喜歡范閑，張若昀形容簡直是被寵愛包圍，又說，通常煞科後會將該角色不好的狀態抽離，坦言：「范閑這個角色，讓我開心，我到今天還沒有把他給抽離掉。」

《慶餘年》中的范閑極具親和力，劇中幾乎所有女角色都傾慕他、男的則看重他：

+ 9 + 8 + 7

31歲的張若昀透露自己是「少年心境」，透露自己20歲心境是「享受當下的憧憬與面對未來的雙倍快樂」，30歲心境則是更多的享受當下，得永遠和自己賽跑而不自滿，並準備更寬廣的閱歷，詮釋更年長與個性更豐富的角色。

《慶餘年》大結局時，范閑被肖戰特別出演的言冰雲一劍刺傷倒地，為第二季埋下伏筆；此外，劇中情節不斷反轉讓觀眾看得目不轉睛，飾演二皇子的劉端端劇中要追殺張若昀，戲外的他們倆日前出席活動，竟然手牽手踏入紅毯，讓網友驚訝他們感情真好。

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