5大被消失的陸劇！有劉嘉玲助陣一樣走唔甩　唔夠正能量都係原罪

在微博的戲劇圈裡總有不少營銷號，散播戲劇的開播日期，因此觀眾也培養了「非官宣不約」的心理機制，而一直以來「官宣」都是定檔開播的標準，但2019年卻有多部劇在官宣後又改檔期，甚是還在開播前的一小時內緊急撤檔，使觀眾無不錯愕、怨聲載道！細數2019年那些官宣又延播的劇，這些劇你都還在等嗎？

一、《九州縹緲錄》

近期的延播劇中，能藉此一戰成名的大概就屬《九州縹緲錄》了！在聲勢浩大的官宣之下本應在2019.6.3開播，但是卻在10:00開播前的20分鐘內宣佈延播，如此戲劇化的改變真是前無古人了，粉絲空歡喜一場，哀嚎遍野，榮登讓人記恨的延播劇第一名！事後網傳有可能是因為劇情涉及「父子、兄弟反目」，因不能弘揚正能量、太過負面需要修改，至於是不是真的也是多方揣測，遇到這種事粉絲也只能等；不過還好《九州縹緲錄》於7.16順利開播，也兌現了暑假檔期的承諾！

《九州縹緲錄》疑因不能弘揚正能量而延播。（《九州縹緲錄》劇照）

播出前忽然神隱？其餘4套被消失的陸劇▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

觀眾最近看了這麼多「官宣爽約」還不解釋，以及當天要播才當天官宣的開播生態，也只能再改標準，還是得等播了才準；雖然說好劇值得等待，但是考驗觀眾的耐心，延播後無消無息，好劇也是會放到菜涼的！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2020陸劇推薦》20部時裝劇超精彩，校園浪漫愛情、懸疑偵查、軍旅情懷接力開播】