【潮流日常】星級化妝師Will Or分享美妝趨勢　眼妝點先唔失手？

星級化妝師Will Or創辦的化妝學校日前舉行開幕儀式，來到2020年，當然少不了向大家分享一下最新的美妝潮流，以及一些新手必備化妝技巧，讓大家能做好準備，靚住過新年！

Will向大家分享最新的美妝潮流。（陳順禎攝）

首先，在底妝方面，Will表示相比起氣墊粉餅所打造出來的水潤感，啞色底妝將會再次成為潮流，不過卻會比較容易顯乾紋：「最好其實好多時皮膚護理得好就會化得貼同靚，唔關天生麗質事，最緊要勤力保養，注意自己嘅生活習慣。」他亦提醒不要一次過上太多粉底，應該以少量多次，分成一個個layer上妝，才會更薄透、更貼面。

Will在開幕禮當日即席為羅霖化上「新春妝容」。（陳順禎攝）

至於眼妝方面，則流行暖色系，尤其是粉橙、啡橙色燈等等。快到農曆新年，他笑言大家可以大膽地運用紅色眼影，但如果怕化到像眼腫一樣，就盡量避免鮮紅色：「唔係鮮紅色，用啡紅色就會好啲，紅得嚟深色啲，千祈唔好揀太鮮色嘅。」而唇妝方面，Will表示現在流行歐美風，韓風咬唇妝已經out，大家可以大膽使用鮮豔的顏色。另外，不少新手可能會忽略嘴唇護理，如果太乾沒有好好護理，抑或沒有搽潤唇膏，則很容易突顯唇紋。

Will稱2020年流行暖色系眼影。（網上圖片）

曾幫過數以百計的女星化妝，Will透露覺得幫陳凱琳化妝化得最輕鬆：「佢皮膚好靚，個樣又好靚，根本冇乜嘢要化，最多加啲顏色加啲眼線咁就好靚！」他笑言因為陳凱琳的眼睛比較大，所以化眼妝時亦需要多加注意：「佢嘅眼妝唔可以太誇張，如果太誇張就會好惡，所以會用啡色眼線，唔好用黑色眼線，咁會自然啲。」