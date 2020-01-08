【潮流日常】台灣女星斯亞分享卸妝大法　網民大讚素顏靚過化妝

在《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」中表現亮眼的26歲台灣女星陳斯亞（斯亞），多年前以《我愛黑澀會》成員「糖果」身份打出名堂，因清純可愛形象深入民心，近年轉行性感風的她不但衣著變得大膽，經常大騷好好身材，臉上的妝容亦日趨漸濃，更因為轉變太大被質疑整容。斯亞在Instagram分享卸妝過程，整容妝前妝後的對比令人相當驚喜。

斯亞一向妝容較濃。（Instagram：@siya0103）

影片中的斯亞與平時一樣化上濃妝，先用眼唇卸妝液沾濕卸妝棉，敷在眼上慢慢卸掉眼線、眼影及睫毛膏，再用卸妝水抹走全臉底妝，卸完妝後的模樣依然皮膚白哲透亮，平滑無瑕，令一眾網民大讚她天生麗質，甚至有人說她素顏比化濃妝漂亮。

斯亞在Instagram分享卸妝過程。（Instagram：@siya0103）

卸妝後的斯亞。（Instagram：@siya0103）

斯亞強調卸妝是護膚的一部分，因為太多女生不懂得如何正確卸妝而無意間傷害自己的皮膚，所以傳授自己的卸妝大法，一起用最溫柔的方式輕鬆卸妝：

（網上圖片） 日本Unicharm絲花化妝棉 斯亞表示已經用了這款化妝棉長達10年，因為用這款化妝棉卸妝非常舒服，擦臉時不會有「鞋」的感覺。

（網上圖片） Loreal Paris 溫和眼唇卸妝液（Gentle Lip and eye make-up remover for waterproof makeup） 斯亞表示卸眼妝必須有耐性，將眼唇卸妝液沾濕化妝棉後，敷在眼睛上等待約10至15秒，讓卸妝液有時間徹底溶解難卸的眼妝，無論是防水眼線、防水睫毛膏還是超持久染唇液，統統都能卸得乾乾淨淨。而且她表示自己眼周肌膚很敏感，這款眼唇卸妝液絕對沒有刺痛感覺，所以一用就用了10年，非常長情。