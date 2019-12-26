【潮流日常】三上悠亞公開素顏教化聖誕妝　網民錯重點：判若兩人

日本人氣女優三上悠亞自從去年在韓國以女團Honey Popcorn身份出道後，因甜美可愛的形象成功攻陷不少粉絲的心，為了與粉絲拉近距離，她更周不時在YouTube拍片分享自己的日常生活以及穿搭日常。適逢聖誕，三上悠亞最近更一手一腳拍片教大家如何化出華麗聖誕妝容，素顏模樣亦因此曝光。

三上悠亞因甜美可愛的形象成功攻陷不少粉絲的心。（Instagram：@yua_mikami）

完成！（ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube）

片段中的三上悠亞頂着素顏，頭髮微濕穿着浴袍而且肩上搭着一條毛巾，由搽護膚品開始逐步化妝。然而，卻有網民指出三上悠亞化妝前後判若兩人，唇色暗淡之餘，面色蒼白盡顯疲態，女神光采不再。不過，仍有不少粉絲認為網民太挑剔，認為三上悠亞在素顏的狀態下依然很美，而且她的化妝技巧亦相當高超。

三上悠亞公開素顏。（ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube）

三上悠亞公開素顏。（ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube）

另外，三上悠亞於片中所用到的化妝品大多為價格親民、小資女也能輕易負擔到的開架品牌，包括VDL、The Saem、3CE、Canmake、Innisfree等等。一齊看看她化這個華麗聖誕妝容的步驟吧！

三上悠亞拍片教化聖誕妝容。（ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube）

點擊觀看三上悠亞的化妝過程：