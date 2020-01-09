Baby文聯晚會唱《我愛祖國的藍天》：有一種身為中國人的自豪感

農曆新年將近，內地方面陸陸續續舉辦許多新春聯歡晚會節目，就好似最近已錄影完畢在人民大會堂舉辦的《中國文聯2020百花迎春春節大聯歡》，該節目邀請了許多當紅明星參加，包括Angelababy（楊穎）﹑陳曉陳妍希夫婦﹑TFBOYS成員王俊凱﹑佟麗婭﹑鄧萃雯等，星光熠熠提早同大家過年。

節目日前在人民大會堂錄製。（中國文藝網微博圖片）

適逢去年是建國七十周年關係，在電影界上陸續推出了許多電影作出獻禮，其中一部就是Angelababy客串主演的《中國機長》。而在是次晚會中她更以電影中的空姐裝扮出席，更表演演唱電影主題曲《我愛祖國的藍天》令她感到非常自豪，Angelababy在事後接受訪問提到：「非常榮幸參加了2020年的文聯春晚，演唱的歌曲是《中國機長》的電影主題曲《我愛祖國的藍天》，唱的時候就覺得有一種身為中國人的自豪感。」而她亦提前同大家祝賀：「祝大家2020新春快樂，萬事如意，鼠年鼠你最棒。」

Angelababy演唱《我愛祖國的藍天》。（歌手鄧力川微博圖片）

除了Angelababy表演唱歌之外，鄧萃雯亦表演唱歌。身穿銀灰色晚裝的她非常亮眼，同內地歌手平安﹑喻越越﹑莫華倫齊齊合唱《東方之珠》。在事後接受訪問時她對該歌非常有感：「我盡量用我心裡面出來的感情來唱。對香港的愛。其實我真的非常榮幸可以用這首歌來代表香港。」更提早向廣大民眾送祝福：「希望你們新一年愈來愈進步，祖國一樣的強大，一樣的快樂每一天都進步一點點，那很快就進步很多了，我覺得這樣子是最好的。」

鄧萃雯演唱《東方之珠》。（中國文藝網微博圖片）