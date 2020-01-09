【安眠書店】第三季預計2021年上架　兩主角將終極一戰鬥變態？

原創劇集《安眠書店》（YOU）自去年年頭在Netflix上架後深受劇迷歡迎，不夠一年於剛剛過去的聖誕節推出第二季，再掀起一股煲劇潮。不少劇迷大讚今季劇情比首季更緊湊更曲折，結局令人意想不到，睇到O晒嘴！大部分女劇迷都表示雖然男主角Joe（Penn Badgley飾）又殺人又肢解，但大家仍然很喜愛他，同時亦很喜歡女主角Love（Victoria Pedretti飾），還大讚她很有《吸血新世紀》中Kristen Stewart的感覺！

現年24歲的Victoria Pedretti擁有優雅面孔，帶點神秘又性感的感覺，很快就深得劇迷歡心。早前憑Netflix恐怖劇《陰宅異事》(The Haunting of Hill House)中飾演Eleanor Crain一角，而廣為人知。今次在《安眠書店》中擔正飾演Love Quinn不用再被鬼上身，而是一位積極向上、有抱負的高檔雜貨店經理。她對社交媒體、自我推銷和建立品牌的世界完全不感興趣，並專注烹飪及過着有趣生活。Love因經歷過喪夫之痛而跟Joe產生聯繫，同時卻藏着極大的秘密，足夠令Joe感到畏懼。

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其實Victoria在正式踏進演藝圈前，在卡尼基美隆大學（Carnegie Mellon University）修讀戲劇，更是校內的高材生。畢業後，火速被Netflix看中邀請她拍攝《陰宅異事》，因為大受歡迎而再獲機會在《安眠書店》中擔正。早前Victoria接受外國傳媒訪問時透露，一看到劇本就不能自拔，因為故事有更深層的意義，除了講述虛假的網絡為人類帶來恐懼，更因而影響到身邊人，所有人都只會向他人呈現最好的一面。為了飾演好Love這個有着極大反差的角色，她由費城搬到洛杉機感受Love的生活環境，更笑言開拍前一段時間都過着自以為是有錢女的生活。

Love在第二季結局向Joe表明已懷孕的消息，令劇迷睇到O晒嘴。（影片截圖）

作為新人，應該把握跟粉絲互動的機會，不過Victoria卻甚少更新個人Instagram，只會上載簡單的生活照，私生活亦非常低調。她很注重與家人及朋友相處，更非常喜歡狗狗，有身邊朋友大讚她擁有了鄰家女孩的特質：「她超愛吃意粉，更不會介意享受美食而令體重上升了少許。」至於談到跟男主角Penn的互動，Victoria坦言愛上了「Joe」體貼而熱情的性格，還笑指撇除殺人，他的專一符合了女生最愛的條件。

Love看似毫無殺傷力，但比起Joe，她的控制慾更加強。（劇照）

另外，在第二季最後兩集中，Joe發現Love是Delilah的兇手後，打算將她殺掉，可惜在Love講出已懷孕的消息後放棄這個念頭。最後Love利用了家族強大的勢力阻止了多宗命案的調查，然後跟Joe搬到郊區開展新生活，但Joe在最後的一幕卻盯上了新鄰居。男主角Penn受訪時表示，第三季將於2021年回歸，而自己亦非常來季的走向：「Joe已經明確表示他跟Love並不是靈魂伴侶，但第二季結尾能看到Joe對Love感到畏懼，因為兩人絕對是勢均力敵的對手，所以這方面很大可能是第三季的劇情。」