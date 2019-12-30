【安眠書店】挑戰劇迷感官極限　超真實血腥肢解場面睇到作嘔

原本在Lifetime頻道播出的驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）今年年頭在Netflix播出後，創下一星期有4千萬收視的好成績，更被外國傳媒評為年度最佳劇集。第二季就由Netflix接手拍攝，趁着Boxing Day 26日上架，隨即再掀起劇迷的熱烈討論，並在爛番茄上奪得93%的超高分數，更大讚比首季更值得追看！

第二季就由Netflix接手拍攝，繼續由《Gossip Girl》「Lonely Boy」Penn Badgley擔正。（Netflix圖片）

不知道大家是否還記得上一季的劇情？首季改編自作家Caroline Kepnes的同名小說，講述男主角Joe Goldberg（Penn Badgley飾）是一位書店經理，在偶然的機會下遇上Guinevere Beck（Elizabeth Lail飾）。其後，Joe開始跟蹤及將Beck起底，並潛入對方家中偷底褲。經過悉心盤算，Joe終於能夠跟Beck拍拖，不過同時就暗地裏不斷剷除兩人愛情路上的障礙，包括殺人燒屍。

第二季繼續翻拍原著小說續集《Hidden Bodies》，Joe在殺掉Beck之後，因為重遇以為已被自己殺掉的前前度Candace（Ambyr Childers飾），令他陷入不堪回首的過去，便決定由紐約搬到去洛杉磯，再改名換姓，希望能夠拋開過去重新生活。就在這個時候，他遇上對社交媒體不感興趣的Love Quinn（Victoria Pedretti飾），並揭開Love鮮為人知的一面。

今次Joe會跟Love Quinn（Victoria Pedretti飾）發展一段超友誼關係。（劇照）

*內含少量劇透，逃生門在此。

早前男主角Penn Badgley接受訪問時，就已經預告第二季會更加黑暗，更加血腥，而大家在預告或頭幾集所見的和感受的都未必是真的，果然沒有令劇迷失望！其實當Joe搬到去洛杉磯，遇上Love Quinn之後，Joe一直都提醒自己不要再重蹈覆轍傷害所愛的人，不過因為坦白直接的Love要Joe面對自己的感覺而令Joe奢想能夠得到真愛。可惜壞事總是纏繞着Joe，他又再次捲入殺人事件，更令網民看到大呻嘔心！

在第二季中，劇情解釋到Joe的的新身分「Will」並不是他虛構出來，而是他將對方囚禁後再奪取其身分。不過Joe萬萬猜不到奪得新身份後，卻要處理對方的「蘇州屎」，更被一位叫Jasper的男人切去尾指，最後Joe為了自衛而錯手將對方殺掉。對於不是首次殺人的Joe來說，要處理Jasper的屍體絕對不難，他無須思考便決定要將屍體肢解。歷時兩分半鐘的肢解過程，由切割四肢，至將屍體碎成肉碎都描述得非常仔細。

這一幕成為劇迷之間的熱話，大批劇迷看完之後表示感到不適，亦有人表示看到作嘔，並在討論區及網上留言指：「睇完之後，個畫面一直都停留喺呢幕！」、「以後唔再食肉！」不過有另類重口味劇迷就直言，這個處理方式很符合Joe的行為，所以絕對不感到意外，還大讚拍攝得非常迫真！

點擊下圖逐格看肢解過程：

對於這場超血腥戲碼，男主角Penn透露拍攝時跟大家在螢幕上看到的一樣噁心，因為拍攝時劇組準備了一個真人比例而且像真度很高的假屍體作道具：「無論觸感和視覺上看起來都很迫真，所有身體上的毛髮，包括每根頭髮都是由真人頭髮來製作的。」另外，談到令人深刻的肢解場面，節目監製Sera Gamble坦言經過首季，相信劇迷都了解Joe的為人，而就是為了讓劇迷誤以為Joe改過自身，就用這一幕去揭露他根本沒有改變的事實。她笑言這是拍攝第二季的挑戰，如果能夠在第一集中欺騙到觀眾，那麼雙方想法就一致，而做到這一點的方法就是透過在第二集出現的透明密室和殺人的情節。