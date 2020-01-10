【星級日日瘦】李聖經相隔4年再披醫生袍　纖瘦身形靠兩大秘技

韓國SBS電視劇《浪漫醫生金師傅2》本周一（6日）首播，即創下14.9%高收視，觀眾除了欣賞男主角韓石圭的精湛演技外，新加入的李聖經亦是《浪漫醫生金師傅2》焦點之一。今次是李聖經繼2016年《Doctors》後，相隔4年再次扮演醫生，4年來，李聖經不只演技有所進步，而且還從第二女主角，躍升至女主角，成為新一代韓劇女神。

李聖經2016年參演《Doctors》飾演醫生，當時她是第二女主角。（《Doctors》劇照）

4年後的今日，李聖經在《浪漫醫生金師傅2》同樣演醫生，不過今次躍升成第一女主角。（《浪漫醫生金師傅2》劇照）

睇下4年嚟李聖經嘅醫生袍劇照

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雖然李聖經近年主要以演員身份活躍，不過她的身材似乎更受注目。模特兒出身的李聖經一直以來都能保持苗條身材，即使李聖經為了拍攝《舉重妖精金福珠》而增肥5公斤，拍竣後仍然在一個月內成功減肥，原來李聖經堅持吃低卡路里食物，包括沙律、水果、三文魚等，又有規律地健身和做核心訓練，持之以恆下才能保持令人羨慕的身材。

李聖經向來身材纖瘦，雖然曾為扮演舉重運動員增肥，不過拍畢後李聖經極速瘦身。（IG/@heybiblee）

李聖經的瘦身大法就是堅持吃低卡路里食物，以及規律做運動。（IG/@heybiblee）

點撃睇李聖經有幾fit！