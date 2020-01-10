【妻子的浪漫旅行3】老公受屈辱　千嬅激動落淚：肯定沒有選錯

楊千嬅和老公丁子高參與內地真人騷節目《妻子的浪漫旅行3》，分享夫妻間相處的點滴令觀眾大為感動。來到新一集，千嬅準備了一段短片送給嘉賓，讓他們能重溫旅行的一點一滴，嘉賓們看完後非常感動，紛紛感謝千嬅的付出。

而千嬅亦感觸落淚：「陪伴很重要。我老公真的做到陪伴，他跟我在一起的每一天，都是證明給全部人看我的好，你知道為什麼我要做演唱會？四年前去韓國看男子天團演唱會，六萬多人，我看着說：『好厲害，但我這輩子應該都沒有機會去感受到這個舞台的魅力。我現在沒力氣。』那時我41歲，他（丁子高）突然看着我，跟我說：『怎麼會不行，可以，你肯定可以，我幫你去搞。』你搞什麼呢？你都不知道唱歌是怎麼唱，演唱會是什麼，你是做marketing，不是開玩笑，我以為他那一刻是讓我舒服開心。我沒有跟他說我要什麼，我覺得有家庭是我最快樂的日子，所以這個夢想一直壓住，十年前最火的時候已經很想做。」

千嬅看完短片後非常感動。（《妻子的浪漫旅行3》影片截圖）

逐格睇千嬅感激老公無條件的信任：

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千嬅本以為這個夢想一世都不會達成，丁子高卻無條件相信及鼓勵她。外間有很多閒言指丁子高是「軟飯王」，要幫千嬅開演唱會，靠老婆供養。千嬅落淚激動為老公澄清：「人家會說：『你（丁子高）現在沒工作嗎？所以要給老婆來，幫她做演唱會，讓她供着。』根來不是，他是寧願推掉自己公司的project，用時間幫我建立這個夢想。他是遷就我，背負那麼多，一句話沒有說。我不開心發脾氣，他第一個反應是覺得自己做得不好，這個是他最大的壓力。但我從來沒幫他去解決或解開，我覺得他很勇敢，就算他一點都沒有，只有兩隻手，他都可以把你背在背後，我很肯定我沒有選錯人。」這段說話深深感動在場的每一位，丁子高的愛跟陪伴給了千嬅很大的力量。

丁子高助千嬅完成夢想。（《妻子的浪漫旅行3》影片截圖）