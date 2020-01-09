JW王灝兒有個樣靚身材好律師家姐　網民慨嘆不做明星太可惜

現年29歲的女歌手JW（王灝兒）向來唱功了得，幾年前將《矛盾一生》唱到街知巷聞，更因此登上事業高峰。原來她有個做律師的姐姐CW（Cindy Wong），不但樣靚身材好，唱歌亦一樣好好聽，周不時在Instagram分享唱歌片段，不少網民都認為CW沒有做明星實在太可惜。

JW（左）、JW的媽媽（中）和JW的姐姐CW（右）。（Instagram：@cindywongnolan）

CW和妹妹JW一樣是一名中菲混血兒，擁有較為深邃五官，尤其雙眼大到不得了，而笑的時候亦與妹妹一樣露出亮白的牙齒，總是笑得很燦爛，又sweet又有感染力。另外，她的身材亦相當好，不但一點贅肉也沒有，更擁有令人羨慕的腹肌，經常在Instagram大曬泳衣照，而且因為熱愛陽光與海灘曬出古銅色皮膚。

CW的身材不輸妹妹。（Instagram：@cindywongnolan）

JW的靚女家姐已成人妻，於四年前嫁給外國人老公Paul成為「Mrs Nolan」，兩公婆經常分享幸福點滴，羨煞旁人。不過，雖然過着幸福日子，但其實熱愛唱歌的CW曾表示很羨慕妹妹可以做自己想做的工作：「曾經，對於妹妹嘅成功，嗰種可以每日起身充滿熱誠去做自己嘅工作，我非常羨慕。雖然我真心戥佢開心，但我亦都控制唔到自己嘅失落感，焦慮同陷入自我懷疑嘅 state of mind....我問我自己，點解佢可以咁有自信咁去做自己想做嘅事，而我唔得呢？」

CW和老公Paul。（Instagram：@cindywongnolan）

不過很快她就想通，因為如果要像JW一樣做一個職業歌手，真的自問沒有這樣的EQ和才能，亦不能承受巨大壓力：「反之，我可以有能力做到律師，有咁穩定嘅工作同收入，我可以travel freely, sing as a hobby！」

CW相當喜歡唱歌。（Instagram：@cindywongnolan）

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