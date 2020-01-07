羅霖不擔心疫症爆發　每月仍飛內地三次行騷：藝人必須去內地工作

羅霖（Candy）今日（7日）出席化妝師Will Or的化妝學校開幕儀式，向來有「美魔女」之稱的她當然對化妝甚有心得：「依家唔流行啲厚重嘅妝容，流行啲好薄好自然嘅，所以底妝必須化得好薄，如果化得太厚就會keep得唔耐，尤其我哋拍劇嘅時候，如果先用打底霜打底就可以保持20至30個小時。」她笑言想比起化妝叻，勤護膚才是最重要：「皮膚保養得好自然唔化妝都靚，而保養皮膚有三大要點，清潔、保濕、同防曬。」

羅霖（Candy）今日（7日）出席化妝師Will Or的化妝學校開幕儀式（陳順禎攝）

Candy多年來都相當貪靚，她笑言自己很幸運得到很多品牌贊助或贈送護膚品，所以自己節省一大筆龐大開支每年至少七位數字：「你諗吓如果做機閒閒地都要十幾萬，如果保持身形或者皮膚都有人幫我，你話係唔係慳到七位數字呢？」她表示除了女士要適當地貪靚，男士亦應該注重皮膚健康，尤其是她的三個兒子：「尤其是佢哋青春期嘅時候，男仔嘅皮膚都好重要，唔係話鼓勵佢哋要好貪靚，我唔鍾意佢姿整，但必須要清潔同整潔，畀人感覺舒服，所以我喺屋企有時都會幫佢哋做針清，但係如果清得唔好好容易毛孔粗大同有凹凸洞，所以我搞唔掂就會帶佢哋去美容院！」

Candy表示近年亦有繼續進修，向有經驗的化妝師朋友偷師學化妝。（陳順禎攝）

近日武漢爆發多宗不明原因肺炎，本港亦陸續出現由武漢回港後出現疑似症狀的個案，令市民感到相當憂慮。近月Candy多次飛往內地參與時裝騷行catwalk，她表示會好好注意健康，多飲暖水、多睡眠、補充維他命C、在飛機戴口罩等措施來保護自己。她坦言自己作為藝人無法避免前往內地：「我哋做藝人必須去內地工作，因為香港依家嘅經濟情況好多工作都取消咗，所以內地係我哋好大嘅市場，嚟緊我諗每個月都要飛三至四次內地。」