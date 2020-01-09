憑一雙藍眼睛3年前爆紅　世界第一美少年16歲脫稚氣做超級型男

澳洲模特兒William Franklyn Miller因擁有一雙藍眼睛，三年前還是13歲時被日本網民在Twitter轉載後爆紅，被日本媒體封為「世界第一美少年」後紅透全亞洲。現年16歲的他不經不覺已經脫去臉上的稚氣，變得既帥氣又有型，藍眼睛依然剔透無瑕猶如藍寶石一樣，令他在Instagram有多達150萬名粉絲追蹤，人氣媲美不少人氣男星。

William於13歲爆紅。（Instagram：@william.franklyn.miller）

他被日本媒體封為「世界第一美少年」。（Facebook：@William Franklyn-Miller ）

William年紀輕輕已經擁有一張驚為天人的天使面孔，被網民力勁推而人氣急升，他於3年前只有15萬名粉絲，現在的粉絲數量已經暴漲10倍，Instagram坐擁150萬名粉絲。他亦相當識做，經常分享自己的靚相，無論是衣著打扮、影相甫士都相當專業，另外亦會分享自己的日常生活點滴，顯示自己多個不同面貌。現在他更慢慢蛻變成為大人，勤力做gym練成六嚿腹肌，令粉絲流晒口水。

William的Instagram坐擁150萬名粉絲。（Instagram：@william.franklyn.miller）

他的藍眼睛剔透無瑕，猶如藍寶石一樣。（Instagram：@william.franklyn.miller）

William除了當模特兒外，亦參加過不少影片拍攝，包括澳洲微電影《A Fish Out of Water》、《The Resurgence》、《Watcher》，還有參演當地電視劇《Jack Irish》飾演童年版的Guy Pearce。不少網民紛紛大讚William愈來愈靚仔，亦表示「願意等你長大」，前途無可限量！

現年16歲的他不經不覺已經脫去臉上的稚氣，變得既帥氣又有型。（Instagram：@william.franklyn.miller）

點擊觀看更多William的美照：