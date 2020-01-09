莊思明公開機組人員名單遭狠批　藝人特別愛投訴航空公司？

正所謂「顧客都是對的」，作為精明的消費者，消費時遇到什麼不滿意都必定會追究到底。作為最忙碌行業之一的航空業，航空公司每年都會收到多宗大大小小的投訴，例如不滿航班取消或延誤、行李處理不當、抑或不滿職員服務態度等等，然而當中更涉及不少無理投訴。藝人作為公眾人物，很多時候搭飛機遇到任何不滿都會馬上講出來或者放在網上公審，希望能將自己的經驗告知公眾叫大家小心。

莊思明（資料圖片）

莊思明千字長文投訴國泰航空 借筆被三度無視兼滅燈

莊思明

楊明女朋友莊思明（Lisa）昨日（8日）分別在Instagram、Facebook和微博撰寫千字文投訴國泰航空服務不周，她表示由於沒有帶筆在上飛機，所以於填寫入境表格時向空中服務員借筆，但按燈三次卻被熄燈無視令她相當生氣，最後一名高級空中服務員出來向她處理事件并態度良好地道歉。雖然事件尚算告一段落，但Lisa聲稱不希望同類事件發生在他人身上，於是在社交網站公開事件并要求國泰航空能積極處理相關問題，並公開從朋友手上得到該航班機組人員名單。然而，Lisa此舉卻引來網民激烈批評，認為她或涉及洩露他人私隱之嫌。Lisa表示自己問過律師，因為沒有公開個人資料例如身份證、電話、住址等等所以並無犯法。

李克勤（資料圖片）

李克勤控訴航空公司寄失行李。（Facebook：@李克勤）

李克勤

李克勤於2015年在Facebook和微博控訴「全香港人都識的航空公司」，指自己乘搭飛機到上海後行李被寄失，該航空表示會送到他所住的酒店，但最後卻要他的團隊凌晨親自到機場才能順利取回行李，希望該航空公司檢討一下。然而，網民批評從他上載的照片所見，那個行李上貼滿barcode貼紙可能會令電腦難以識別，只能由機場人員用肉眼幫忙才能找出行李造成不便，所以李克勤應該對行李丟失負上最大責任。李克勤樂於接受批評，表示貼貼紙在行李上只希望能容易辨認，並表示會好好檢討自己。

彭浩翔（資料圖片）

彭浩翔陶瓷花盆變碎片 怒數國泰幾宗罪反被網友串：唔捨得俾錢？

彭浩翔

導演彭浩翔於去年4月在Facebook大呻，從東京乘搭國泰航班回港，取行李時發現日本知名陶瓷藝術家阿曽藍人的陶瓷藝術品變成碎片。他表示，登機前已明確向航空公司職員表示這是陶瓷很易碎，盼能將它手提上機，但職員稱由於花盆尺寸超過手提行李的規定大小，所以要當作超大行李處理。彭浩翔稱雖然職員已在盒上貼上多張小心易碎的貼紙，但香港地勤人員竟然照把這個箱當成一般行李，從普通輸送帶上送出來，見到它直接跌落迴轉輸送帶就是心知不妙。雖然 不少網民對他的遭遇深感同情，不過有網民認為紙箱內的花盆僅包上一張發泡膠，未有用藝術品專用物流運送明顯對花盆保護不足，所以彭浩翔亦需要負上責任。

梁詠琪（資料圖片）

梁詠琪

網上曾經流出一份「機上黑名單」，矛頭直指梁詠琪是「最反感藝人」。據稱，當時某位空中服務員親切地叫她的英文名「Gigi」，但梁詠琪卻馬上黑面，請對方叫她做「梁小姐」，嚇得該名空中服務員不知該如何反應。另外網上亦流傳指，有名空中服務員在機上相與梁詠琪合照，她欣然同意並友善地要求對方曬相並寄回給她留念，但結果梁詠琪竟拿着合照向航空公司投訴該名空中服務員，表示自己不滿於飛行期間受到騷擾。