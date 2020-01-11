【延禧攻略番外篇】招惹魏瓔珞冇好下場　福康安被喪鬧網友嗌過癮

2018年內地推出清裝劇《延禧攻略》大受歡迎，其中飾演皇后身邊宮女的魏瓔珞（吳謹言飾）宮鬥手法非常厲害，一步一步由小宮女爬上皇貴妃之位，成為後宮中權力最大的女主人，是一位一等一的宮鬥高手。而相隔一年多最近由Netflix推出的《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》同樣大受好評，魏瓔珞依然超強勁，得罪她與她身邊的人幾乎都沒有好日子過，就已被毒死的敵人爾晴都死後難安，令不少網友都稱讚果然是「薑還是老的辣」呀！

有留意《金枝玉葉》的觀眾都知道，爾晴（蘇青飾）之子福康安（王一哲飾）故意使出不同招數勾引魏瓔珞女兒昭華公主（王鶴潤飾），藉着在她身上討得便宜從而傷害她，間接令魏瓔珞生不如死，此舉正是他為母親爾晴報仇的計劃。不過少年還是太年輕了，又怎能鬥得贏宮鬥高手魏瓔珞呢？

福康安勾引昭華一心想報仇。（影片截圖）

在其中一集中當魏瓔珞發現了女兒昭華公主失蹤了，第一時間就想到這一切根本就是福康安一手策劃的。所以她想都不想就第一時間去找來福康安問個清楚，但犯人又怎能輕易認罪呢？魏瓔珞一見到福康安二話不說：「福康安，我沒有耐心，你老實回答。」當然他扮懵然不知，可是她就是如此聰明能捉到對手把柄，殺他一個措手不及。魏瓔珞就非常霸氣向他道：「京城向西，30里的小莊園，爾晴就葬在那兒。你說我現在派人能不能在黃昏之前，把她的屍體刨出來呢？爾晴逼死了先皇后，我送她上路也是天經地義，不管重來多少遍我也不會有半點的後悔。」福康安一聽到非常大怒，因為他最愛的人就是母親爾晴，絕對不允許任何人傷害她。

魏瓔珞出山宮鬥。（影片截圖）

女兒的失蹤令她非常不快，所以她就用一招「以其人之道還治其人之身」的手段，逼對方受同樣痛楚，於是她就放絕招：「那我到底要怎麼做才能讓你們心疼呢？可能只有開棺戮屍，挫骨揚灰。冤有頭，債有主，要報仇你來找我，遷怒於無辜的昭華那就只有對不起了，我也只能讓她死後難安，她要怪就得怪你這個不孝順的兒子。」最後魏瓔珞更出終極招數，告知福康安他的母親是一位荒淫之人，而他根本不是傅恆的兒子，而生父是傅恆弟弟傅謙，此消息令他相當崩潰。

福康安始終難贏對方。（影片截圖）

魏瓔珞為了女兒再度出山非常霸氣，不禁令人覺得沒有人是她的對手，連死後的爾晴都可以當作擊敗福康安的籌碼，絕對厲害。不少網友看她宮鬥非常痛快，紛紛在微博留言太過癮了：「一直都這麼霸氣」、「趕快把爾晴的墳挖出來」等，對她愛不釋手。

爾晴死後都被人當作籌碼。（網上圖片）