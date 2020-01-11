【晚吹】外賣速遞員爆行內秘聞　時薪原來唔低：Hea做都有90蚊！

以後外賣叫凍檸茶時,真係要三思……(影片截圖)

近年愈來愈多外賣平台Apps，新一集《晚吹 - 又要威又要戴頭盔》搵嚟四位外賣速遞員分享下工作趣聞。先講人工，其中一位嘉賓透露兼職時薪為75元，另加訂單分帳（每張單15元），Hea做的話，時薪點都有90元，一個月閒閒哋都有逾萬元收入（星期日嘅時薪會增至為83元）；另外新合約時薪雖然降至55元，但每張單會分到25元。小費方面，四位都話最多試過收50元。「最少係五毫，好記得係凌晨送個乾炒牛河去半山豪宅，佢真係拎個五毫出嚟，唔係玩我嗰隻，好認真，當時覺得賺錢真係唔容易。」

林二汶話自己經常使用外賣APPS,但絕少叫飲品類。(影片截圖)

節目主持余迪偉表示曾經喺灣仔用餐時，見過有單車外賣員準備出車，唔小心整跌盒外賣，成盒星洲炒米「陳屍」路中，但外賣員面不改容咁用手將啲星洲炒米執回盒中，繼續出發……四位外賣速遞員都表示時有打翻食物，遇到咁嘅情況，都會盡快離開現場！「如果袋入面有幾樣食物，同公司CS講都係叫我哋照送，車手做唔到啲咩，唯有好無奈咁叫客人投訴。」另一位速遞員表示最常出事嘅係凍檸茶：「會盡量救，救無可救時出絕招。」所謂的絕招其實就係買罐凍檸茶加入去，而盡救就係「將個袋果啲倒返入去……」綜合幾位嘅結論係：收到外賣時，如果見到杯凍檸茶少咗得一半係好彩，如果見到個袋有污漬而杯嘢又係滿，咁就真係恭喜你！佢哋仲話：「倒來倒去都係嗰杯，唔會加其他嘢。」

外賣趣聞遂格睇