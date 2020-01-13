「叱咤」同前輩謝安琪合作感放鬆　姜濤遇負評︰預咗有咁樣嘅評論

姜濤周一（13日）跟Anson Lo（盧瀚霆）一同出席活動。即將出第四首Solo歌的姜濤指今次的新歌會拍MV，是一首唱跳歌，應該會在4月前推出，在旁的Anson Lo就好支持兄弟，笑說：「勁啊！呢隻歌！」姜濤就想可以親自參與拍MV的策劃過程，在旁的經理人花姐（黄慧君）笑說：「我未應承俾你拍呢個MV，因為你都未減到肥！」Anson Lo就開玩笑地幫姜濤定了他的減肥目標是60kg，難怪問姜濤距離目標還有多遠，他笑說：「爭一世！」

Anson Lo和姜濤一同出席活動，二人出名感情好！（梁碧玲攝）

早前姜濤跟傳媒講過，在拍歌曲《亞特蘭提斯》時遇到一個長髮素人女生，覺得對方幾靚女！被問及此時，姜濤說︰「我覺得隨緣啦，佢只係可能一個過眼雲煙嘅一個人，唔洗太重著呢個女仔嘅嘢。」他又說︰「詳細地點唔記得咗啦。（冇留低聯絡？）冇啊，三唔識七好難聯絡嘅。」

花姐笑言姜濤要減肥成功才可以拍MV，今次麻煩了！（梁碧玲攝）

早前《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，謝安琪（Kay）為姜濤鋼琴伴奏，唱出《我們的基因》，樂迷們對這個組合大感驚喜，他們兩位也各自在IG貼出合照，看來合作愉快。姜濤自爆一開始以為對方是一個好「惡」的前輩，他說︰「同前輩合作嘅話，通常都有啲壓力，跟住都會幻想會唔會好惡呢？但係去到綵排嘅第一日就已經好放鬆，佢好有耐性咁教我點樣彈琴，因為我本身唔識彈琴，所以成個過程比我想像中放心。」

原來Kay有教不會彈琴的姜濤彈琴，好體貼！（Instagram@keung_show）

Kay和姜濤的組合令人有新鮮感，粉絲們有讚，當然也有人「彈」，始終Kay是歌曲的原唱者，姜濤坦承︰「我唱呢隻歌之前，已經預咗有咁樣嘅評論，其實呢啲評價唔單止係同謝安琪合作呢次，由出道以嚟到而家都一直有呢啲嘢，所以唯有自己去改進，因為人哋嘅批評都係自己進步嘅動力之一，唔可以將佢諗得太過負面。」在旁的Anson Lo表示MIRROR所有人都勁羨慕姜濤可以跟Kay合作，有這個機會也為姜濤感到開心！

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