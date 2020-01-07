陳卓賢Ian為自己堅持練大隻　姜濤有心無力：點放棄啲美食？

今日（7/1）MIRROR隊長 Lokman（楊樂文）帶同成員姜濤、Ian（陳卓賢）、Anson Kong（江熚生）現身澳門威尼斯人出席時裝品牌新店開幕禮。談到新一年的展望，Ian說：「為咗自己要練大隻啲，初初為咗拍劇，嗰時話要剝衫，唔可以失禮人。之後就自己性格，同天生，就覺得做咗就要做到最好，唔好得過且過，拍完劇我都會keep住操好啲。大家都覺得我唔襯太大隻，都唔會去到健美人士咁大隻，着咗衫個人睇落瘦咗，主要係身形fit啲好睇啲。做就做到盡，去到盡。」

MIRROR着上一身休閑服出席活動。（梁碧玲攝）

Anson Kong亦開始健身，更相約Ian一齊做gym：「我完咗劇，都冇咩做，又見佢做得咁開心。嚟緊今年我又出solo，我想身形好睇啲，咁我就跟隨下佢嘅步伐，一個好正面嘅影響。」

問到姜濤會否跟Ian、Anson Kong練大隻：「好難呀，太鍾意食嘢，點樣放棄啲美食？（Ian：『照鏡嗰時就會覺得抵晒。』）」Anson Kong笑指姜濤是有心想做，但未必會實行：「佢覺得做運動操肌唔係問題，戒口係問題。佢未必接受到佢（Ian）嘅方法，我嗰個係盡量自己去調節，夜晚唔好食咁多碳水嘅嘢，晏晝有活動食返少少油膩嘅嘢都得，但夜晚盡量清淡啲，咁樣舒服啲，佢（Ian）24小時都太清淡，真係唔得。」

戒口對姜濤來說是一大挑戰。（梁碧玲攝）

MIRROR成員相繼在IG po露膊鎖骨相，但今日出席的4位成員都未有上載，Lokman笑言：「喺本書度出咗，遲啲先，因為而家啱啱品嘗完，隔耐啲，過個冷河再品嘗。（Anson Kong：『兩周年嘅時候出嚟remind下大家。』）」

MIRROR 5月將舉行第二次演唱會。（梁碧玲攝）