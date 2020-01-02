【叱咤2019】「我最喜愛五強」合體！　姜濤唱歌謝安琪彈琴有睇頭

《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今年雖然未有實體頒獎禮，改以電視節目形式轉播進行，不過驚喜位仍然不間斷，包括在頒獎環節之間，加插「我最喜愛」獎項的五強人選Crossover表演。當中各個大熱人選也分別分組表演，包括Dear Jane與許廷鏗、Supper Moment與MIRROR、林二汶與陳柏宇，以及姜濤和謝安琪。而最有睇頭的，便不能不提姜濤和謝安琪這對人妻與小鮮肉的組合。

呢部份嘅表演有驚喜！ (資料圖片)

與其他組別的演出不同，謝安琪與姜濤採用了四手聯彈的方式開始了他們的演出，及後姜濤又唱出謝安琪的《我們的基因》，而Kay則在旁以純鋼琴伴奏。平常習慣了在台上擔任主唱的Kay，今次的合奏則是相當令人驚喜，要不是這部份表演，作為樂迷其實也幾乎忘記了Kay的音樂造詣其實也是令人嘆服，作為全能型的女歌手，的確不單止演唱上的功力了得。

也不得不讚姜濤，老實說，作為今年出道男新人，他的唱功絕對是有顯著的進步空間。今次讓謝安琪作伴奏，自己則演唱著Kay的新歌《我們的基因》，姜濤仍然表現淡定。要知道坐在連續兩屆的「叱咤樂壇女歌手金獎」贏家身旁，翻唱她的大熱作品絕非易事，雖然難以跟原版比較，不過仍發揮出超越平常的表現，證明姜濤仍有不少潛力可被發掘。