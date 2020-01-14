陳偉霆內地再開個人巡唱：今次會唱好多廣東歌

在內地紅到發紫的陳偉霆（William）除了專注在影視圈發展之外，他亦無忘自己的歌手身份，一直努力做好音樂工作。就在去年他亦一連串推出了幾首歌曲，包括《美麗世界》﹑《My Lady》等，其中與內地說唱歌手寶石Gem合作的歌曲《野狼 Disco》更大受歡迎，在兩岸三地掀起一陣熱潮，令他人氣再度急升。

以組合Sun Boy'z出道的他，就在2016年終於迎來出道十年以來的首次個人巡迴演唱會，在北京﹑上海﹑南京﹑重慶﹑廣州五地開唱，全都坐座無虛席。而相隔四年之後，近日他亦公開宣布將會開第二次個人巡迴演唱會，名為「一鼓作氣」，首站會在3月14日於廣州舉行，其他地方則有待公布。

William去年推出《野狼 Disco》大受歡迎，人氣更上一層樓添。（陳偉霆粉絲後援會微博圖片）

為了這個演唱會William可以話用心用力，原來他在去年6月的時候已經在專心籌備，他在內地舉行演唱會發布會時講道：「從6月開始已經在準備這個事情，然後這一次的舞台是四面台，這個是整個過程從三面到四面到三面最終回到四面台，其實跟製作團隊裡面開了很多次會。為什麼是一個四面台呢？就是我想跟大家這一次是拉近一點的距離。」嘩，開四面台演唱會確實厲害，事關四面台演唱會除了考驗歌手的人氣之外，在舞台上的設計﹑燈光等都非常重要，是一次考驗團隊與歌手的能力，在這一方面William則非常有自信，因為他表明在各方面已經準備好，甚至於個人提出了瘋狂要求的表演，勢讓觀眾欣賞到最精彩的表演。

陳偉霆是次演唱會會採用四面台演唱。（陳偉霆粉絲後援會微博圖片）

+ 2

而近年集中推出國語歌的他，在是次演唱會中他將比較注重唱粵語歌，他講道：「可能這一次比重粵語會比較多一點，還有就是有一首粵語歌會推出了，應該是在演唱會之前可能會推出。」想必是為了迎合廣州的朋友而設計的。而翻看資料，William亦的確好多年沒有推出廣東歌，對上一次則是在2012年推出《有借有還》，該歌曲是電影《紮職》的主題曲。出道至今14年他將舉行第二次巡迴演唱會，可見他的魅力驚人絕對是唱而優則演的全能藝人。