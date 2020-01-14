劉嘉玲30年前《義不容情》爆炸頭再現　網友激讚：請問邊度變過？

54歲劉嘉玲（Carina）一舉一動總能掀起波瀾，幾乎次次亮相都能為大家帶來驚喜。雖然近年來鮮有影視作品推出，但她不時會在微博、IG分享自己的動態，時尚事業也蒸蒸日上，衣着品味更成為佳話。

昨日（13日），嘉玲在社交平台分享了一輯參加弟媳Laura生日Party的照片，相中她身穿橄欖綠燈芯絨Jumpsuit，以大紅印花黑色絲巾做裝飾，與服裝形成強烈撞色。而最吸睛的，要數她的短髮爆炸頭，並佩戴一副大型黑色圓框的啡色眼鏡，以及金色圓圈耳環，濃濃的復古味呼之欲出，十足的嬉皮士風格。她在配文中寫到：「Happy birthday dear Laura，#I love 70’s.」

嘉玲參加弟媳生日Party造型成焦點。（微博@劉嘉玲）

除了這個Post，嘉玲還連續發布了兩條貼文，看得出她對這個造型甚是喜愛。當中她更找出1989年在TVB首播的經典劇集《義不容情》的劇照，劇中她飾演的倪楚君一角，也是留着齊劉海的爆炸頭。相隔30年後，今天的嘉玲氣質不輸當年，依然霸氣自信。

30年後的嘉玲脫去稚氣，氣質更勝從前。（微博@劉嘉玲）

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+ 9 + 8 + 7

這個造型在網絡引起熱議，還一度登上微博熱搜榜，引來網友一致大讚：「越來越年輕」、「30年後更美麗」、「請問哪裡有變過」，更有網友笑言：「阿君，時間無留低任何痕跡喺你面上」等。

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