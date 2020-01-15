【Mayao同學】馬天佑24小時快閃台灣　呢兩間潮人舖你一定要知！

星級造型師馬天佑（Mayao）逢星期二、四夜晚九點便會在自己的YouTube頻道「馬天佑Mayao」推出新片，分享生活、美妝、推薦好物等。而今次他在24小時內快閃台灣，美食、購物、演唱會樣樣做齊，究竟如何辦到呢？

在抵達台北的酒店之後，Mayao先經過一番梳洗，過程中不忘推薦新的美妝產品，來自3CE的膏狀胭脂「Dirty Pink」，帶有一點灰色的粉紅色，上妝之後清新自然。

Mayao推薦的3CE膏狀胭脂。（視頻截圖）

在「涮涮鍋」用餐後，Mayao便開始前往敦化南路行街。雖然行程短暫，但他也推薦了兩間店鋪給大家。一間是「小三美白」，主要賣日系產品，各類唇膏、防曬、面膜應有盡有，以及不同款式的雙眼皮膠紙，有局部使用的、開眼頭版，連內雙眼皮膠紙都有。

Mayao推薦的平價美妝店，大家有無去過呢？（視頻截圖）

點擊下圖睇各類雙眼皮膠紙：

喜歡潮牌的網友，對「Supreme」一定不會陌生，Mayao就介紹了一間台北最多賣Supreme的店舖「Suprize Store」，裏面有Supreme的衫、褲、鞋、襪、帽等，還集合了所有Supreme與The North Face的聯乘系列，只有想不到，沒有找不到。

Supreme專門店。（視頻截圖）

點擊下圖睇Supreme產品：

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其實Mayao快閃去台灣是為了看莫文蔚的演唱會，早前她宣布自己不再舉辦大型演唱會，所以此次是最後一次在小巨蛋開唱。現場演繹多首膾炙人口的金曲，更上演了電影《食神》中火雞姐的經典飲歌，「情與義 值千金 刀山去 地獄去 有何憾……」令人懷念。

莫文蔚在演唱會上再次演繹《食神》中火雞姐的經典金曲。（視頻截圖）

短短24小時不到，都可以做到這麼多事情，但原來Mayao說自己睡了不到3小時，真是爭分奪秒。