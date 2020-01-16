《沉默的羔羊》30周年CBS開拍衍生劇　揭開女主角不為人知的一面

由Anthony Hopkins及Jodie Foster主演的恐怖片《沉默的羔羊》（The Silence Of The Lambs）於1991年上映，兩位主角憑電影奪下奧斯卡影帝和影后的殊榮，該片更成為恐怖片中的經典之作。相隔29年，CBS早前在電視評論協會（Television Critics Association，簡稱：TCA）的記者會上，宣布將會開拍《沉默的羔羊》衍生劇《Clarice》。

《The Silence of the Lambs》是電影史上奪得奧斯卡5大獎項的電影，包括最佳男女主角、最佳電影、最佳導演及最佳改編劇本。（《沉默的羔羊》海報）

電影《沉默的羔羊》改編自作家Thomas Harris於1988年創作的同名小說，劇情主要講述正在FBI受訓的探員Clarice Starling（茱迪科士打飾）為了追捕連環殺人犯「Buffalo Bill」而要到獄中探訪「食人博士」Hannibal Lector（安東尼鶴健士飾）。而CBS製作的《Clarice》的背景設定在1993年，即是《沉默的羔羊》事件發生後一年，並會揭開Clarice Starling這個角色不為人知的一面，同時描述華盛頓當時的政治風暴，還有Clarice如何追捕其他連環殺人犯及性罪犯。

根據外國傳媒報道，《Clarice》由《Star Trek：Discover》創作人Alex Kurtzman跟Jenny Lumet共同創作劇本。雖然目前還未公布角色人選，但劇本已經完成，而Kurtzman和Lumet亦在發表聲明表示經過超過20年的沉默後，終於要為女英雄「Clarice Starling」發聲：「她的英勇和難以理解的性格一直引領著大家，她的故事是我們如今所需要的，包括她的掙扎、韌性與勝利。屬於她的時代終於來臨，並且會永遠存在。」