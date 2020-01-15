REN@NU'EST、Jessica鄭秀妍2月連環訪澳門開騷　狂派福利氹粉絲

近日有不少韓星到澳門舉行粉絲見面會或演唱會，除了L金明洙、NU’EST成員白虎、朴志訓外，前少女時代成員Jessica鄭秀妍亦將於2月22日假澳門百老匯舞台舉行《Jessica Jung special live house in Macau》，到時Jessica除了會演唱多首歌曲外、跟粉絲大玩互動遊戲外，購買VIP門票者更有機會與Jessica拍攝團體合照、參與簽名會，獲得簽名海報或CD。門票現已於「KLOOK」獨家優先訂票，並於明日（16日）早上起於澳門百老匯、KLOOK和大麥網公開發售。

Jessica鄭秀妍將於2月22日於澳門開show，又會舉行簽名會與粉絲近距離接觸。

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另外，NU’EST成員白虎剛剛完成澳門演唱會，而隊友REN接力於2月23日，假澳門百老匯舞台舉行《2020 NU'EST REN SPECIAL LIVE SHOW <REN'S LIFE> FINALE IN MACAU》。REN不只會以Live Band的形式，用音樂娓娓道來他的成長故事，又會與崔爸爸上台合唱，一圓爸爸的歌手夢，更會大派粉絲福利，例如與REN擊掌、獲REN設計的神秘禮物、簽名海報、簽名即影即有，或歡送名額等。門票現已於澳門百老匯、購票通和大麥網公開發售。

NU’EST成員白虎剛剛完成澳門演唱會，而隊友REN則接力，2月23日於澳門舉行音樂會。

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