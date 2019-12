【N.Flying澳門演唱會】唱《真的愛你》獻Beyond　練廣東話氹粉絲

韓國人氣樂團N.Flying昨天(29日)在澳門舉行首個演唱會《2019 N.Flying LIVE 'UP ALL NIGHT' IN MACAU》,4位成員李承協、車勳、金宰鉉和柳會勝首次到訪澳門,與粉絲共渡2019年尾,吸引了大批粉絲入場支持,現場可說是座無虛席!