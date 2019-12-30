【N.Flying澳門演唱會】唱《真的愛你》獻Beyond　練廣東話氹粉絲

韓國人氣樂團N.Flying昨天（29日）在澳門舉行首個演唱會《2019 N.Flying LIVE 'UP ALL NIGHT' IN MACAU》，4位成員李承協、車勳、金宰鉉和柳會勝首次到訪澳門，與粉絲共渡2019年尾，吸引了大批粉絲入場支持，現場可說是座無虛席！

N.Flying昨晚在澳門舉行首個演唱會，與粉絲共渡2019年年末。（梁碧玲攝）

雖然N.Flying今年8月才到訪過香港開演唱會，但昨天仍有不少來自香港的粉絲。除了唱出《Rooftop》、《Up All Night》和《Hot Potato》等大熱歌曲外， N.Flying今次更帶來10月發行的新歌《GOOD BAM》，見到現場粉絲企曬起身揮動手燈，成員都不斷在台上兩邊走，唱得非常落力！N.Flying原本已算是半個中文高手，但一場來到澳門，當然有學定一兩句廣東話哄粉絲。柳會勝率先大曬「好掛住你哋」，他表示來到澳門就一直練習這句話。而金宰鉉和車勳都有用唔鹹唔淡的廣東話說「我鍾意你」和「多謝大家」，獲粉絲大讚可愛。

N.Flying帶來新歌《GOOD BAM》舞台，帶動全場氣氛。（梁碧玲攝）

講到N.Flying巡演最值得令人期待的環節，相信必定是4位成員每到訪一個城市，都會用心準備一首當地的名曲。繼香港場N.Flying唱出《喜歡你》後，這次4人帶來《真的愛你》，再一次向Beyond致敬。彈着鋼琴的李承協講到：「聽說這首是獻給母親的歌，所以練習時也有想起父母，特別年末的時候…」現場粉絲亦有一同大合唱，就連成員也感嘆果然是一首街知巷聞的名曲。最後N.Flying再一次感謝澳門粉絲的熱情支持，4人一致同意昨晚為2019年年尾留下非常好的回憶外，也答應大家必定會再次親自到訪粉絲所在的每個地方。

唱出《Rooftop》時，現場粉絲大力舉動手燈應援。（梁碧玲攝）

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