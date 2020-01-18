【N.Flying專訪】安慰粉絲忙碌更感幸福　2020年新成員合流引期待

韓國樂團N.Flying四位成員李承協、車勳、金宰鉉和柳會勝，早前到訪澳門舉行巡迴演唱會「N.Flying LIVE 『UP ALL NIGHT』」，吸引大批粉絲入場支持，場面非常熱鬧。除了演唱會外，組合亦有抽時間接受《香港01》訪問，與N.Fia（N.Flying粉絲）分享2020年的新計劃。

N.Flying出道踏入第5年，首次到訪澳門，4位成員一致大讚粉絲非常熱情。完成香港、巴黎和台北等地的巡演後，隊長李承協表示不時都聽到澳門粉絲熱情的呼喚，因此選擇最後一站來到澳門見大家。他講到：「藉着年尾的時間，能夠準備如此精彩的演出，我們也覺得特別幸福。」忙內柳會勝也點頭認同，表示再有機會與N.Fia見面就是最幸福的事，未知粉絲去年年尾與偶像一同過得幸福嗎？

N.Flying四人的感情和默契都非常好，訪問期間笑料不斷。（梁碧玲攝）

隨着2020年的到來，N.Flying四位成員也分享了不少計劃及目標。李承協講到新一年4人也有精彩的計劃，組合的話他表示正在努力爭取與世界各地多一點粉絲見面，當然最希望能夠再一次去到澳門與粉絲見面。對於一直很多N.Fia擔心4人會否太忙或太辛苦，金宰鉉就話：「其實我們覺得非常幸福，反而希望2020年能夠帶給大家更多好的音樂，邊忙碌地活動，邊向大家展示N.Flying多方面的面貌。」正當金宰鉉講到要更用心練習時，隊長李承協不忙捉弄他，表示年末要留他一人練習，可見4人的感情相當好。

N.Flying表示越忙越幸福，踏入2020年已準備了精彩的計劃。（梁碧玲攝）

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自2018年尾，成員權光珍因捲入私下聯絡粉絲的爭議而退團後，作為樂團的N.Flying一直欠缺一位Bass手，需要外請救兵幫忙。就在踏入新一年的1月1日，官方宣布為了樂團更完整的演出，組合正式加入新成員徐東成。由於徐東成與隊長李承協是多年的好友關係，他亦多次跟隨N.Flying隊伍參與巡演，因此粉絲都非常歡迎他合流。徐東成曾是樂團HONEYST的一員，可惜星路平平而於去年解散。徐東成擁有豐富的演出經驗，實在讓人非常期待他之後的表現。

新一年徐東成正（中間）式加入N.Flying，想必粉絲都非常期待他的活躍。（Twitter/@NFlyingofficial）

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點撃睇N.Flying對香港、澳門粉絲的話：