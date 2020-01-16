台灣「國民初戀」林萱瑜一鳴驚人　原因細個係小肥妹

講起「國民初戀」，大家一定會想起韓國的秀智，原來近年台灣也出了一位「國民初戀」，她叫林萱瑜。

講起國民初戀，大家一定會諗起韓國的秀智。（IG@秀智）

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林萱瑜今年28歲，最初只是一位網絡紅人，在讀大學的時期走紅，全因她有幾份相似陳妍希，順理成章被人喻為「小陳妍希」。眾所周知，台灣綜藝不時會邀請在學大學生上節目做嘉賓，林萱瑜以當時的知名度自然成為受邀的一分子，自她在《康熙來了》亮相後，人氣再度急升，「國民初戀」的稱號便是由當時得來。

林萱瑜是台灣的「國民初戀」。（IG@林萱瑜）

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23歲時，林萱瑜迎來自己的一部電視劇《女人30情定水舞間》，當然只是閒角，其後也拍過幾套電視劇，人氣愈來愈高。現在的林萱瑜當然是一個漂亮女神，在其IG也有不少泳裝相展露其美好身段，不過誰想得到，原來她兒時竟是一個小胖妹，她在接受傳媒訪問時指兒時是拔河校隊，所以體格比較「大件」，到大學時開始去健身練成身形美好線條。

右邊就係佢，係咪估唔到呢？（台媒三立新聞）

同而家真係差好遠。（IG@林萱瑜）

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