韓國Rapper VINXEN疑一腳踏兩船　拉Sulli雪莉鐘鉉落水惹負評

韓國組合SHINee成員鍾鉉和f(x)前成員Sulli雪莉先後突然離世，令K-pop迷大為震驚和痛心。然而，近日rapper VINXEN回應個人感情爭議時，語帶輕蔑提及鐘鉉和雪莉，觸發K-pop迷怒火，VINXEN和所屬廠牌Romantic Factory先後公開道歉。

SHINee成員鐘鉉和f(x)前成員雪莉先後突然離世，令K-pop迷大為震驚和痛心。（網上圖片）

鐘鉉與雪莉生前相片

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昨日（15日），有聲稱是韓國著名Rapper女友的A某在討論區發文，大爆該Rapper一腳踏兩船，而且會毆打女友，引起當地網民熱烈討論，認為矛頭直指VINXEN，紛紛到VINXEN的Instagram留言批評。VINXEN透過IG Story表示：「我能給的只有音樂，以及對你們的愛和感謝，除此之外就沒有了，要走就走吧。」又透露自己受幻聽困擾，更有自殺意圖。

VINXEN回應個人感情爭議時，語帶輕蔑提及鐘鉉和雪莉，觸發K-pop迷怒火。（Romantic Factory）

聲稱是著名Rapper女友的A某在討論區發文，大爆該名Rapper一腳踏兩船，而且會毆打女友，引起當地網民熱烈討論。（Instiz）

VINXEN回應爭議時，語帶輕蔑提及已離世的雪莉和鐘鉉，引起網民不滿。（IG/@kiff_guitar）

VINXEN發言後，網民負評仍然不絕，VINXEN其後語帶輕蔑發文回應：「我有抑鬱症，從14歲開始就有精神問題，能怎麼辦啊哈哈，雪莉鐘鉉哈哈，在他們離開後裝無辜的瘋子們，我死後請盡情開玩笑吧。」有網民認為VINXEN褻瀆雪莉和鐘鉉，又認為VINXEN不應將抑鬱症作犯錯藉口。最終，VINXEN就自己提及雪莉鐘鉉，以及用抑鬱症為由傷害不少人致歉，並會深刻反省。Romantic Factory則表示，向A某確認過，A某稱文中所指的不是VINXEN。