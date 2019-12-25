Key@SHINee、f(x) Amber發文賀聖誕　粉絲見雪莉、鐘鉉身影感心酸

在普天同慶的聖誕節，理應人人都開開心心與家人好友歡度佳節，不過卻依然有些人永遠無法再過聖誕節。韓國女團f(x)成員Amber和男團SHINee成員Key今日（25日）分別各自在Instagram上載包含已故雪莉（Sulli）和鐘鉉的影片和照片祝福粉絲聖誕快樂，並懷念永遠的五人團體時光，令人不禁感到鼻酸。

（左起）f(x)成員Luna、Victoria（宋茜）、Krystal、雪莉和Amber。（Facebook：@fx.smtown）

（左起）SHINee成員溫流、泰民、鐘鉉、珉豪和Key。（SMTOWN）

雪莉本來以f(x)成員身份出道，直至2015年決定繼續向演員路進發而宣布離隊，可惜她於今年十月於家中因抑鬱症自殺離世，終年25歲。在她去世後的首個聖誕節，前隊友Amber在Instagram上載一段五人f(x)於2012年表演聖誕歌《1,2,3》的片段，只見片段中的雪莉笑得相當開心，臉上盡是幸福。Amber寫道：「1, 2, 3 MERRY CHRISTMAS，愛你，亦很想你。」Krystal亦在下方寫上「love」，可見二人依然相當懷念當時的快樂回憶。

雪莉於今年10月於家中因抑鬱症自殺離世，終年25歲。（Instagram：@jelly_jilli）

Amber（左二）在Instagram上載一段五人f(x)於2012年表演聖誕歌《1,2,3》的片段，只見片段中的雪莉（右二）笑得相當開心，臉上盡是幸福。（Instagram：@ajol_llama）

SHINee主唱鐘鉉於2017年12月因抑鬱症自殺離世，終年29歲。雖然失去摯愛的成員，但其餘四位亦繼續堅強向前行，而且每次在台上都會強調：「我們永遠是五個人，希望大家不要忘記鐘鉉。」可見鐘鉉依然一直長存在SHINee的心中。現正在軍隊服役的Key亦不忘在鐘鉉離世的第三個聖誕節，上載一張五位SHINee成員圍住點着蠟燭的蛋糕許願的照片，並祝福各位粉絲「Merry Christmas」。

Key即使正在軍隊服役亦不忘在鐘鉉離世的第三個聖誕節，上載一張五位SHINee成員圍住點着蠟燭的蛋糕許願的照片。（Instagram：@bumkeyk）

SHINee主唱鐘鉉於2017年12月因抑鬱症自殺離世，終年29歲。（Instagram：@shinee）

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