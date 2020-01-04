數據分析2019台灣十大娛圈大事　高以翔猝死都唔係最受關注？

回首2019年、迎接2020年，不只你我老了一歲、工作厭世+1（？）、國際動盪大事不斷、政治火熱登場，演藝圈當然同樣發生不少大事，以往娛樂八卦總是網友最熱議的話題，誰誰誰結婚、當爸媽，又或者某男星變渣男、女星病逝等，而在2019年肯定也漏不掉八卦星話題。今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2019年初到年末，哪幾個娛樂大事件受到最多人關注和討論，又有哪些明星殞落、公布喜訊，一起來看看你是否都跟上話題熱度了？

第10名：孫安佐約砲、米砂懷孕（事件時間：11/11）

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐繼美國恐攻事件後，再爆和知名網紅米砂發生性關係，女方還透露有懷孕、墮胎，然而事後孫拍影片回應表示不想藉此炒新聞，反控女方有精神疾病，卻未正面回應發生關係一事，雙方互不相讓意外燃燒事件，而孫的正牌女友也跳出來護航，3人關係牽扯讓外界看不清。

孫安佐在美國恐攻事件後成功靠健身洗底，轉個頭又被爆和網紅米砂發生性關係，人氣再度下滑。（IG@sun_edward_64）

第9名：馬俊麟幽會王瞳不倫戀（事件時間：9/11）

民視力捧新生代小生馬俊麟2018年接下八點檔大戲《大時代》後爆紅，劇中深情守護形象擄獲不少婆媽的心，然而卻在戲外和對手演員王瞳爆出婚外情，兩人不只深夜見面、吃宵夜，女方更帶著親戚「侵門踏戶」找上正宮，因而惹官司上身，兩人好形象瞬間受到影響，無限期停工。

台灣小生馬俊麟和王瞳爆出婚外情。（Facebook@王瞳）

第8名：謝和弦呼麻（事件時間：12/5）

歌手謝和弦2012年就曾爆出吸大麻，且謝爸爸也出面證實他有躁鬱症，有住院治療並靠藥物控制，然而時隔7年，他仍走上回頭路，2019年12月初警方接獲扣嫂通報，謝和弦二度吸毒遭逮，更爆出一連串噴漆媒體大樓、結交新女友、喊切扣嫂等事件，讓粉絲難以接受。

謝和弦上月被老婆踢爆吸食大麻。（IG@chord0415）

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第7名：余苑綺直腸癌復發（事件時間：10/22）

演藝圈大老余天二女兒余苑綺10月生下第二胎，原本開心迎接兒子到來，不料先是發現兒子先天心室中膈缺損，需要開刀治療，她也發現直腸癌復發，且癌細胞從淋巴擴散到肝、肺等器官，得再度接受化療和標靶藥物，一則以喜、一則以悲，讓家人都相當擔心，外界也給予許多應援，祈求她能夠成功戰勝病魔，回到家人懷抱、好好陪伴兒女長大。

余天二女兒余苑綺。（Facebook@余苑綺）

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第6名：吳宗憲、館長槓上（事件時間：7/5）

「館長」陳之漢去6月點名批評吳宗憲「賺台灣人的錢，再去大陸賺錢」等，掀起粉絲灌爆憲哥在社交平台逼問「哪國人」爭議，事後吳不僅回以「無興趣攪豬屎」、「不要在乎別人胡說八道」等話，還開直播反擊，不比公益、比921捐多少等事蹟，兩人互嗆讓事件掀起不小的波瀾。

「館長」陳之漢去6月點名批評吳宗憲「賺台灣人的錢，再去大陸賺錢」（IG@power3067830678）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月26日，近一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019年娛樂大事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

數據分析2019十大台灣娛圈大事（「DailyView」授權使用）

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