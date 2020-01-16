楊冪深夜包到實現身美容院　T字部位疑貼膠布惹懷疑

現年33歲的內地高人氣女星楊冪果然人紅事非多，近日被內地媒體目擊深夜現身北京某美容院中心。事後見她步出美容院之後，包到實一實戴口罩的她被發現T字部位（指額頭、鼻子）貼上了膠布，惹起網友眾多猜測。

楊冪臉蛋出名標緻。（楊冪工作室微博圖片）

楊冪出眾的外表一直是焦點所在，甚至於許多女性整容的樣本都是參考她的樣貌。據內地媒體報道指，當晚楊冪戴著口罩身穿羽絨大衣抵達北京機場，其後便登上專車離開。專車之後便抵達當地某美容院中心，楊冪就同助理從側門進入美容院。過不久後她們就步出美容院，楊冪就被發現戴著口罩的她T字部位上貼了疑是膠布的東西，其後就急急腳登車離開。

楊冪深夜現身美容院中心。（皮皮推微博圖片）

當此消息傳出之後不少網友認為如果只是去普通美容保養，根本是不需要貼疑是膠布的東西，而且她貼的位置亦非常不尋常。網友更提出種種懷疑說道：「做保養敷面膜怎麼會貼這麼多貼紙」等，始終覺得要用上膠布估計不是單純的皮膚護理。

不過另一邊廂有網友就認為楊冪只是去美容院護膚而已正常不過，普通人都會去更何況她是一位女明星。網友就不斷留言為她發聲：「護個膚咋了」﹑「明星去有何不可」等，實行為偶像取回公道。

有網友指出楊冪是去修鼻子。（楊冪工作室微博圖片）