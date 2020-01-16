子瑜@TWICE清純小學畢業照公開　台灣網友爆料：她也好像暗戀過我

韓國女團TWICE成員子瑜，去年獲美國電影網站TC Candler選為「全球百大美女」的第一名，她的美貌絕對沒有人會質疑。近日又有台灣網民公開子瑜全新的小學畢業照，清純到不得了的外貌非常吸睛外，該網民更自爆子瑜曾暗戀自己？

子瑜自出道以來，網上都有不少舊照流傳。近日就有一台灣網民在Facebook「爆廢公社二館」上傳子瑜當年在「復興國民小學」的畢業照，她清純可愛的樣子，迅速成為網上熱話。儘管子瑜小時候皮膚較黑，眉型亦與現場有所不同，但立體的五官再一次力證她美人胚子的實力。該網友更講到「記得~她也好像暗戀過我...」，大爆子瑜小學生就情竇初開，被粉絲大讚可愛。不過亦有部分網民笑言，帖主應該是患上了妄想症，懇請他繼續發好夢。

再有網友公開子瑜舊照，並且大爆自己曾被她暗戀。（網上圖片）

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TWICE子瑜向來都是天然美女，就連在台南經營知名整容診所的媽媽也力證女兒絕無後天加工，甚至指有不少女生會拿着子瑜的照片做參考，媽媽更曾揚言：「不用拿照片，問媽媽比較快！」只見子瑜從小時候開始就擁有注定要出道的美貌和高䠷身材，加上出道後的高人氣，再一次證明果然JYP娛樂沒有走漏眼。

子瑜今年被選為「世界第一美女」，果然是從小美到大！（FB/@ JYPETWICE）