朱鎮模為露骨對話向受影響女性道歉　堅決否認偷拍不雅照片

韓國男星朱鎮模早前遭駭客入侵手機，盜取手機資料，並被駭客勒索，朱鎮模沒有答允，還表明會循法律途徑對應事件。駭客因而大爆朱鎮模2013年的露骨對話，發現朱鎮模不斷向朋友發送練習生、女模、人妻等女性的水着照，還疑似邀請韓國某天王巨星一同找床伴，激發韓國網民怒火，還形容事件是「鄭俊英2.0」。朱鎮模今日（16日）透過法律代理人發表聲明，就今次事件公開道歉。

朱鎮模早前遭駭客入侵手機，並大爆他2013年的露骨對話，引起網民嘩然。（微博/@朱鎮模）

朱鎮模在聲明開首，向受傷的朋友粉絲和關注他的人表示歉意，形容「正因爲這次事件，每天都無法安心呼吸。」朱鎮模又稱不知如何向受傷害的女性謝罪，希望得到她們的原諒，但朱鎮模強調「堅決不會做出偷拍並散佈異性身體照片的不道德的行爲。」朱鎮模亦指出自己沒有做的行為被當成事實報道，謠言以可怕的速度大量出現，令他感到「又害怕又辛苦」。

朱鎮模 透過法律代理人發表文章，就今次事件公開道歉，又請求受傷的女性原諒。（微博/@朱鎮模）

朱鎮模又呼籲受駭客威脅的人士不要屈服，雖然他和家人因今次勒索而心靈受創，其年少十歲的妻子同樣遭到勒索威脅，但朱鎮模認為順從駭客要求，將會煽動他們犯罪，造成更多的受害者。

朱鎮模又呼籲受駭客威脅的人士不要屈服。 （Viu《K1頭條》提供）

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